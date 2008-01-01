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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Общество | 29 декабря 2016 | 15:25
Агентство информации и развития туризма открылось в новых помещениях
28 декабря в Доме Единства состоялась церемония официального открытия новых помещений созданного в прошлом году Агентства информации и развития туризма Даугавпилского городского самоуправления. На ремонт и оборудование из бюджета было выделено 75 210 евро (с учётом НДС).
Благодаря вложенным средствам, а также стараниям авторов проекта, строителей, художников и дизайнеров, вместо прежних тесных, неуютных посетители и сотрудники Агентства получили новые, светлые, просторные, со вкусом оформленные помещения. Здесь достаточно места для приёма горожан и гостей Даугавпилса, работы специалистов, проведения встреч и пресс-конференций. Посетителям предоставляется широкий спектр услуг: от получения интересующих сведений до заказа экскурсий.
Сюрпризом для присутствующих стало выступление даугавпилчанки, лауреата нескольких конкурсов Марии Спруде. Сейчас она учится в Рижском музыкальном училище им. Язепа Мединя, собирается поступать в Латвийскую музыкальную академию и мечтает стать оперной певицей. Поздравить коллектив Агентства с переездом в новые помещения и пожелать успехов в таком перспективном направлении деятельности как туризм пришли многочисленные гости. Важность развития туристической отрасли подтверждается ростом числа туристов, востребованностью существующих и вновь создаваемых объектов.
Как отметил 1-й заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис, Агентство должно стать визитной карточкой туризма в городе и регионе, стимулом к созданию привлекательных туристических продуктов. Все необходимые условия созданы, теперь во многом от самих работников зависит выполнение поставленных самоуправлением задач: развивать туризм, привлекать больше любителей путешествовать и расширять информационное пространство. В следующем году самоуправление планирует провести несколько масштабных мероприятий.
Агентство информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления расположено по адресу: ул.Ригас,22а (вход с ул.Гимназияс). В зимний период учреждение работает с понедельника по субботу, а с началом в мае туристического сезона – 7 дней в неделю.
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