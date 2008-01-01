Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

29 декабря

Именины:
Илгона, Солвейга / Николай, Семён, Софья

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вашу душу должно согреть сознание собственной нужности и незаменимости. Что еще нужно для счастья?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-1 .. -3 C
Утро
-1 .. -3 C
День
.. -2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...

2. Автобусы и трамваи {142}

3. Кто поможет бездомному Антону? {2}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

6. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

7. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

Новости Общество | 29 декабря 2016 | 15:25

Агентство информации и развития туризма открылось в новых помещениях

daugavpils.lv

28 декабря в Доме Единства состоялась церемония официального открытия новых помещений созданного в прошлом году Агентства информации и развития туризма Даугавпилского городского самоуправления. На ремонт и оборудование из бюджета было выделено 75 210 евро (с учётом НДС).

Благодаря вложенным средствам, а также стараниям авторов проекта, строителей, художников и дизайнеров, вместо прежних тесных, неуютных посетители и сотрудники Агентства получили новые, светлые, просторные, со вкусом оформленные помещения. Здесь достаточно места для приёма горожан и гостей Даугавпилса, работы специалистов, проведения встреч и пресс-конференций. Посетителям предоставляется широкий спектр услуг: от получения интересующих сведений до заказа экскурсий.

Сюрпризом для присутствующих стало выступление даугавпилчанки, лауреата нескольких конкурсов Марии Спруде. Сейчас она учится в Рижском музыкальном училище им. Язепа Мединя, собирается поступать в Латвийскую музыкальную академию и мечтает стать оперной певицей. Поздравить коллектив Агентства с переездом в новые помещения и пожелать успехов в таком перспективном направлении деятельности как туризм пришли многочисленные гости. Важность развития туристической отрасли подтверждается ростом числа туристов, востребованностью существующих и вновь создаваемых объектов.

Как отметил 1-й заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис, Агентство должно стать визитной карточкой туризма в городе и регионе, стимулом к созданию привлекательных туристических продуктов. Все необходимые условия созданы, теперь во многом от самих работников зависит выполнение поставленных самоуправлением задач: развивать туризм, привлекать больше любителей путешествовать и расширять информационное пространство. В следующем году самоуправление планирует провести несколько масштабных мероприятий.

Агентство информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления расположено по адресу: ул.Ригас,22а (вход с ул.Гимназияс). В зимний период учреждение работает с понедельника по субботу, а с началом в мае туристического сезона – 7 дней в неделю.

daugavpils.lv

Добавить комментарий

 