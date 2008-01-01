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Новости Общество | 29 декабря 2016 | 14:30

Пенсионеры приглашаются получить карты для бесплатного проезда

daugavpils.lv

Со 2 января 2017 года начнется выдача льготных проездных для проезда в городском общественном транспорте жителям Даугавпилса, достигшим возраста пенсии ЛР по старости, которые подали соответствующие документы с 21 ноября по 28 декабря 2016 года.

За этот период времени Социальная служба получила около 4000 заявлений от пенсионеров Даугавпилса, поэтому во время выдачи проездных могут образоваться большие очереди. Чтобы оптимизировать и ускорить процесс выдачи карт, клиенты будут распределены в алфавитном порядке, их будут обслуживать несколько социальных работников.

Проездные будут выдавать в 16-м кабинете Социальной службы (ул. Виенибас, 8):

по понедельникам - с 8:00 до 17:45;
по вторникам - с 8:00 до 16:45;
по средам - с 8:00 до 17:45;
по четвергам - с 8:00 до 16:45;
по пятницам - с 8:00 до 13:45.

Чтобы получить 100% льготную карту для проезда в городском общественном транспорте с собой обязательно иметь паспорт или идентификационную карту.

Если лицу ранее было выдана 50% льготная карта, то ее также необходимо взять с собой, чтобы обменять на 100% карту для проезда в общественном транспорте города.

Социальная служба продолжает принимать заявлений от жителей Даугавпилса, достигших пенсионного возраста Латвийской пенсии по старости, на получение 100% льготных проездных для проезда в городском общественном транспорте.

Для получения льготных проездных требуется подать заявление, приложив соответствующую возрасту фотографию 3x4 и предъявив паспорт или идентификационную карту.

Бланк заявления

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