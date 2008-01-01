Прошло Новогоднее мероприятие для сениоров

Новости Латвия | 29 декабря 2016 | 14:07

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Новогоднее мероприятие для сениоров, в этом году собрало рекордное количество гостей. Со всех волостей на бал явились 157 сениоров, чтобы отдохнуть и провести время в хорошей компании.

В Даугавпилсском крае сениоры всегда были активной частью общества – они поют в разных вокальных и этнографических ансамблях, вступают в танцевальные общины и играют в театре. Благодаря Объединению пенсионеров, которое в этом году было переименовано в “Čaklās skudriņas”, сениоры так же ездили на экскурсии, устраивали пенсионерские вечера, участвовали в межволостных соревнованиях, так же вносили свой вклад в разные социальные проекты.

Сениоров в святки поздравили руководства Даугавпилсской краевой думы и Социальной службы, пожелав им и в дальнейшем быть активными и богатыми на инициативы.

В рамках праздника, благодарственную грамоту от Даугавпилсской краевой думы за поддержку сениоров, получила социальный работник Лауцесской волости Расма Грибусте. В свою очередь от имени сообщества “Čaklās skudriņas”, грамоты были вручены руководителю танцевальной общины сениоров в Вишской волости “Magones” Марии Шаршуне, руководителю Вабольского дома культуры Вие Паберзе, руководителю вокального ансамбля Лауцесской волости “Prieks” Наталии Давидовой и руководителю фольклорной общины Ницгальской волости “Neicgalīši” Ивете Бозовиче.

На вечере сениоров радовали вокальный ансамбль Бикерниекского дома культуры “Rjabinuška”, танцевальная община Вишской волости “Magones”, певица Зоя Маркелова из Малиновки и актер Станислав Пилацис из Свенты. Бал продолжился с музыкантов Дайнисом Сомом.

Председатель сообщества “Čaklās skudriņas” Лидия Скринда выражает благодарность Даугавпилсской краевой думе, руководителям правления волостей и социальным работникам за поддержку , за привоз сениоров и за угощения для праздничных столов.

D-fakti.lv