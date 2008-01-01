Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 декабря
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Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством как объективность вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 29 декабря 2016 | 12:08
Волейбольная команда девушек Краславской государственной гимназии завоевала «Большой кубок»
Волейбольная команда девушек (2002 – 1997 г.рожд.) Краславской государственной гимназии участвовала в соревнованиях на кубок по волейболу среди юниоров Резекненского края.
Соревнования были организованы в Малтском многофункциональном зале Резекненского края и проходили в три этапа - два командных этапа и один дополнительный - игры на выбывание. Команды были разделены на две подгруппы (по четыре в каждой), в нашей группе прошли состязания с игроками из Макашан, команды «Малта 2» и Резекненской ДЮСШ.
В первом этапе, 29 октября, во всех играх была одержана победа, и КГГ с 9 очками выдвинулась на первое место.
Во втором этапе игр, 26 ноября, краславские девушки уступили команде из Макашан и в таблице группы занимали второе место.
На третьем этапе, который состоялся 17 декабря, в играх на выбывание и в борьбе за «Большой кубок» наши девушки соревновались с сильнейшими командами турнира - из Эзерниекской средней школы и Макашан. Уступив команде из Эзерниеков в сетах 1:2 и обыграв команду из Макашан с результатом в сетах 2:0, команда девушек КГГ по количеству побед в сетах заняла первое место, завоевав «Большой кубок» турнира. Команда из Макашан заняла второе место, а команда из Эзерниекской средней школы - третье место. Ученица 11 «д» класса Кристина Крижановска был признана лучшим игроком турнира и получила награду MVP.
Команда девушек Краславской государственной гимназии благодарит за поддержку директора КГГ Яниса Тукана и администрацию школы, а Краславскую краевую думу - за предоставленный транспорт.
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