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Новости Спорт | 29 декабря 2016 | 12:08

Волейбольная команда девушек Краславской государственной гимназии завоевала «Большой кубок»

Kraslavasvestis.lv

Волейбольная команда девушек (2002 – 1997 г.рожд.) Краславской государственной гимназии участвовала в соревнованиях на кубок по волейболу среди юниоров Резекненского края.

Соревнования были организованы в Малтском многофункциональном зале Резекненского края и проходили в три этапа - два командных этапа и один дополнительный - игры на выбывание. Команды были разделены на две подгруппы (по четыре в каждой), в нашей группе прошли состязания с игроками из Макашан, команды «Малта 2» и Резекненской ДЮСШ.

В первом этапе, 29 октября, во всех играх была одержана победа, и КГГ с 9 очками выдвинулась на первое место.

Во втором этапе игр, 26 ноября, краславские девушки уступили команде из Макашан и в таблице группы занимали второе место.

На третьем этапе, который состоялся 17 декабря, в играх на выбывание и в борьбе за «Большой кубок» наши девушки соревновались с сильнейшими командами турнира - из Эзерниекской средней школы и Макашан. Уступив команде из Эзерниеков в сетах 1:2 и обыграв команду из Макашан с результатом в сетах 2:0, команда девушек КГГ по количеству побед в сетах заняла первое место, завоевав «Большой кубок» турнира. Команда из Макашан заняла второе место, а команда из Эзерниекской средней школы - третье место. Ученица 11 «д» класса Кристина Крижановска был признана лучшим игроком турнира и получила награду MVP.

Команда девушек Краславской государственной гимназии благодарит за поддержку директора КГГ Яниса Тукана и администрацию школы, а Краславскую краевую думу - за предоставленный транспорт.

Kraslavasvestis.lv

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