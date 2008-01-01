Ледяные скульптуры украсят Резекне

Новости Общество | 29 декабря 2016 | 10:40

Пресс-фото Пресс-фото

В Резекненском фестивальном парке появились большие ледяные скульптуры, которые украсят Резекне вплоть до Нового года (если температура воздуха будет нулевой и ниже), информирует Майя Упениеце, рекламный специалист Резекненского Центра культуры и туризма.

Авторы ледяных скульптур — рижская команда скульпторов «Ledusdizains» и резекненские скульпторы из Латгальского филиала Латвийской академии искусств.

Скульпторы команды «Ledusdizains» являются профессионалами своего дела,они создают ледяные скульптуры уже с 2006 года и в этом году они поделились своим богатым опытом с резекненцами.

Rezekneszinas.lv