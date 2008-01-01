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Новости Спорт | 29 декабря 2016 | 10:33

Резекненцы заняли первые места на международных соревнованиях

Rezekneszinas.lv

В четверг, 22 декабря в Литовском городе Игналине прошли международные соревнования по плаванию “Iganlinos mero taure – 2016”, в которых успешно участвовали спортсмены из Литвы и Латвии. Команду из Латвии представляли воспитанники Резекненской ДЮСШ, пловцы из Балви, Даугавпилса и Огре. Соревнования проходили в шести возрастных группах.

В самой юной возрастной группе (2006 год рождения) Роман Воробьёв занял первое место, преодолев 50 метров на спине за 0:40,00.

В свою очередь, Дайнис Кудрявцев (2004 год рождения) занял третье место в своей возрастной группе, преодолев 100 метров брасом за 1:32,87.

Павел Кудрявцев (2003 год рождения) также получил третье место, преодолев 100 метров брасом за 1:24,16.

В старшей возрастной группе (2002 год рождения и старше) Максим Пельня получил первое место (50 метров в стиле баттерфляй - 0:26,21) и второе место (100 метров в вольном стиле - 0:54,47), третье место занял Илья Данилов (100 метров в вольном стиле -1:09,98).

Команда из Латвии, в которой стартовали Дайнис Кудрявцев и Максим Пельня, заняла первое место в эстафете (вольный стиль - 2:59,87).

Даугавпилсский Рождественский турнир по плаванию

В пятницу, 23 декабря в Даугавпилсе прошёл Даугавпилсский Рождественский турнир по плаванию, в котором принимали участие воспитанники Резекненской ДЮСШ. Соревнования проходили в четырёх возрастных группах.

В самой юной возрастной группе (2005-2006 год рождения) Олег Михайлов занял второе место (50 метров в стиле баттерфляй) и третье место (50 метров брасом).

В своей возрастной группе (2003-2004 год рождения) Павел Кудрявцев занял третье место (заплыв на 100 метров).

В средней возрастной группе (2001-2002 год рождения) первое место занял Илья Данилов, а третьим финишировал Глеб Бондарев (заплыв на 100 метров).

В самой старшей возрастной группе (2000 год рождения и старше) второе место занял Максим Пельня, а третьеОлег Новолоцкис-Орлов (заплыв на 100 метров). 

Rezekneszinas.lv

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