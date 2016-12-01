Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 декабря
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Илгона, Солвейга / Николай, Семён, Софья
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Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли. А то унесет еще в тридевятое царство.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 29 декабря 2016 | 09:43
Ушли в мир иной...
С 21 декабря по 27 декабря 2016 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Baložins Ņikita (15.04.1929 - 22.12.2016)
Baranovska Longina (26.07.1921 - 25.12.2016)
Bogdanova Salla (10.07.1932 - 23.12.2016)
Dubilovičs Stefans (07.05.1936 - 23.12.2016)
Fiļimonovs Viktors (18.02.1930 - 21.12.2016)
Fjodorovs Grigorijs (15.10.1943 - 24.12.2016)
Fokins Vladimirs (23.07.1961 - 21.12.2016)
Kalnaraupe Vera (26.10.1946 - 26.12.2016)
Karpoviča Helēna (07.05.1928 - 22.12.2016)
Karpovs Aleksandrs (05.11.1924 - 25.12.2016)
Komarovs Timofejs (09.11.1930 - 26.12.2016)
Krompāne Jevgeņija (02.07.1927 - 25.12.2016)
Kudiņa Anna (21.09.1929 - 21.12.2016)
Kurča Neļļa (11.02.1939 - 21.12.2016)
Maksimovs Jurijs (01.04.1928 - 25.12.2016)
Masaļskis Jānis (23.01.1927 - 24.12.2016)
Ogurcovs/Ogurtsov Jevgeņijs/Evgeny (19.07.1942 - 27.12.2016)
Pizāns Jānis (12.09.1959 - 21.12.2016)
Pokrova Aleksandrs (03.10.1939 - 20.12.2016)
Sidorova Vanda (29.06.1931 - 25.12.2016)
Solovjova Nonna (17.07.1939 - 26.12.2016)
Stepanovs Pjotrs (13.06.1961 - 26.12.2016)
Troščenko Anna (27.10.1924 - 25.12.2016)
Vanaga Valerija (09.01.1926 - 24.12.2016)
Vsemirnova Janīna (18.04.1935 - 25.12.2016)
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