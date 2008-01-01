В Белорусском доме открыли новое имя талантливого земляка Арика Круппа

Новости Культура | 29 декабря 2016 | 09:27

Пресс-фото ЦБК Пресс-фото ЦБК

17 декабря 2016 года в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялся вечер авторской песни под названием “Дорогами Арика Круппа”, организованный в сотрудничестве с Минским образовательным проектом “Навуковыя падарожжы”. Многочисленные зрители открыли для себя имя поэта, классика туристической бардовской песни Арика Круппа, который родился в Даугавпилсе, жил и творил в Минске, погиб на Восточном Саяне.

Арон (Арик) Яковлевич Крупп родился в 1937 году в Даугавпилсе в семье адвоката и учительницы. Закончил Ленинградский институт киноинженеров. По распределению уехал работать в Минск инженером-оптиком на Механический завод имени С.Вавилова. Имел два свидетельства об изобретениях.Писать песни на свои стихи А.Крупп начал в 1959 году. Был лауреатом конкурсов туристской песни Всесоюзных походов молодежи в Бресте и в Москве, участвовал в Новосибирском фестивале в Академгородке. Увлекался горным туризмом и альпинизмом, участвовал в сложных походах. Арик Крупп вместе с восемью товарищами погиб под лавиной во время похода в Восточном Саяне. Похоронен в Минске. Ему было 33 года.

В Минске действует образовательный проект «Научные путешествия», в рамках которого 17 декабря 2016 года в Даугавпилсе высадился большой десант поклонников творчества Арика Круппа. Они прошли по улочкам его родного города, а потом в Центре белорусской культуры состоялся вечер бардовской песни «Дорогами Арика Круппа», который дали барды, лауреаты международных фестивалей авторской песни Мила Скорнякова, Сергей Скурат, Дмитрий Коваленко и Андрей Пасюк. Руководитель проекта Светлана Бергер, открывая вечер, коротко рассказала о целях и задачах проекта и представила исполнителей авторской песни.

«А всё-таки, всё-таки хочется жить…» - это строка из песни Арика Круппа. Она же и стала лейтмотивом вечера, связала между собой воедино прозаические короткие воспоминания артистов об авторе и музыкальные номера. Неповторимость вечера заключалась в том, что на фоне фильма об Арике Круппе (его личные и семейные фотографии, рукописи, письма, рисунки, вырезки из газет, видеозапись с его голосом) поочередно звучали песни в исполнении минских бардов, дополненные их устными рассказами и воспоминаниями. В тихий предрождественский вечер темы любви, друзей, которые сознательно «уходят искать неуют» из теплых квартир, и которых Арон любил всем сердцем и был невероятно счастлив, когда они собирались вместе; встреч и расставаний, городов, дорог и задушевных разговоров у костра под звездами, которые дороже домашнего уюта;темы о синей птице, о синице в руках и журавле в небе; романтики горных скал и походов, после которых, по словам А.Круппа, становишься с каждым разом богаче духовно;особенно трепетно воспринимались многочисленной публикой, собравшейся в зале ЦБК, еле вместившем всех желающих.

А трогательную песнюо Беларуси, исполненную в конце вечера, проникнутую любовью к своей стране и напоминанием о нашем долге помнить и любить свою родину, где бы мы не были, подхватили и подпевали растроганные до слез слушатели.

После заключительной всеобщей песни гостей из Минска и исполнителей тепло поблагодарили педагог, историк, директор музея «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии» Иосиф Рачко. Он рассказал, что планируется к выходу в свет книга о ста знаменитых евреях в Латвии, в которой будет отведено место и Арику Круппу.

А руководитель даугавпилсского Центра белорусской культуры Жанна Романовская отметила, что 2016 год – Год Культуры в Беларуси, и весь год ЦБК работал под этим знаком, знакомя жителей Даугавпилса с разнообразной белорусской культурой. В гостях в Белорусском доме побывали знаменитая телеведущая Белтелерадиокомпании Лариса Метлевская; библиограф, составитель книг Михаил Козловский, сын знаменитого художника и автор книги про отца «Творец возвышенных Мадонн» Алексей Кузьмич-младший, образцовый любительский коллектив детской музыкальной студии «Альтанка» под руководством Николая Родионова (Витебск), ансамбль народной песни и музыки «Траецкія музыкі» (Борисов), театр «Комедия» (Минск), ансамбли из Миор, Полоцка, Зельвы. А завершился насыщенный творческий год в Центре белорусской культуры вечером бардовской песни и открытием нового имени нашего талантливого земляка Арика Круппа.

И песни его продолжают жить!

Центр белорусской культуры