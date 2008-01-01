Четверг, 29 декабря: ожидается пасмурная погода с дождями

Новости Латвия | 29 декабря 2016 | 09:08

Пресс-фото Пресс-фото

В четверг, 29 декабря, в Латвии, начиная с северо-западных районов, установится пасмурная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны снегопад, сообщает LETA.

Об этом говорится в прогнозе, который для информационного агентства LETA подготовил синоптик Янис Траллис. Прогноз базируется на данных метеорологической модели Global Forecast System.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, в Курземе и Видземе порывы ветра усилятся до 9-14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха - от -1 на востоке страны до +4..+5 на западном морском побережье Курземе.

Delfi.lv