Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
Именины:
Инга, Ингеборга, Ирвита, Ивита / Иванна, Павел, Степан
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Вам хочется и того, и другого, и третьего, и побольше. Однако, исходя из жизненного опыта человечества, получить все сразу не удастся. Выберите приоритетные направления.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- .. -2 C
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0445 ()
|GBP
|0.853 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.4525 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...
2. Автобусы и трамваи {142}
3. Кто поможет бездомному Антону? {2}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
5. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 28 декабря 2016 | 20:08
Депутата Даугавпилсской думы лишили мандата из-за незнания госязыка
Даугавпилсский суд полностью удовлетворил иск Центра государственного языка (ЦГЯ) о лишении полномочий депутата Даугавпилсской городской думы Владислава Боярунса (Латгальская партия). Иск ЦГЯ подал в связи с тем, что депутат недостаточно владеет латышским языком, сообщат ЛЕТА.
Как сообщили в суде, также с Боярунса будут взысканы судебные издержки на сумму около 85 евро.
Полное решение суда будет доступно после 10 января 2017 года.
Иск против депутата Даугавпилсской думы ЦГЯ подал в начале мая.
Сам Боярунс ранее заявил агентству LETA, что его знания государственного языка несовершенны, но не настолько, чтобы лишать его мандата.
«Как и многим другим жителям Даугавпилса, мне довольно сложно совершенствовать свои знания государственного языка, так как не хватает латышской среды - в городе около 85% населения говорят по-русски», - сказал депутат.
В марте этого года Латгальский окружной суд полностью удовлетворил иск Центра госязыка, который рассматривал в порядке апелляции, о лишении депутатского мандата Ивана Баранова («Согласие»), депутата Балвской краевой думы. Решение о том, что Баранова следует лишить мандата за незнание госязыка, принял в ноябре 2015 года Балвский районный суд. Депутат подал апелляцию, но окружной суд поддержал суд первой инстанции, сочтя, что иск Центра госязыка был совершенно обоснованным. Окружной суд счел доказанным факт незнания и неиспользования Барановым латышского языка в том объеме, в каком это предполагают его служебные обязанности.
Добавить комментарий