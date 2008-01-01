Депутата Даугавпилсской думы лишили мандата из-за незнания госязыка

Новости Политика | 28 декабря 2016 | 20:08

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Даугавпилсский суд полностью удовлетворил иск Центра государственного языка (ЦГЯ) о лишении полномочий депутата Даугавпилсской городской думы Владислава Боярунса (Латгальская партия). Иск ЦГЯ подал в связи с тем, что депутат недостаточно владеет латышским языком, сообщат ЛЕТА.

Как сообщили в суде, также с Боярунса будут взысканы судебные издержки на сумму около 85 евро.

Полное решение суда будет доступно после 10 января 2017 года.

Иск против депутата Даугавпилсской думы ЦГЯ подал в начале мая.

Сам Боярунс ранее заявил агентству LETA, что его знания государственного языка несовершенны, но не настолько, чтобы лишать его мандата.

«Как и многим другим жителям Даугавпилса, мне довольно сложно совершенствовать свои знания государственного языка, так как не хватает латышской среды - в городе около 85% населения говорят по-русски», - сказал депутат.

В марте этого года Латгальский окружной суд полностью удовлетворил иск Центра госязыка, который рассматривал в порядке апелляции, о лишении депутатского мандата Ивана Баранова («Согласие»), депутата Балвской краевой думы. Решение о том, что Баранова следует лишить мандата за незнание госязыка, принял в ноябре 2015 года Балвский районный суд. Депутат подал апелляцию, но окружной суд поддержал суд первой инстанции, сочтя, что иск Центра госязыка был совершенно обоснованным. Окружной суд счел доказанным факт незнания и неиспользования Барановым латышского языка в том объеме, в каком это предполагают его служебные обязанности.

LSM