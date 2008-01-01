В Медумской волости завершился творческий декабрь

Новости Латвия | 28 декабря 2016 | 18:32

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Приготовление к Рождеству и Новому году в Медумской волости началось уже в декабре. В молодежном центре появилось много разных творческих мастерских, в которых изготавливались подарки, открытки и украшения.

26 декабря в молодежном центре состоялась последняя встреча молодежи в этом году, по ходу которой обсуждались все достижения молодежи за 2016 год. Трое ребят Л.Микуланс, Н.Зубров и Е.Каленчука были особо отмечены за добровольную работу, так как они отработали более 50 часов, и за это им была выражена благодарность и вручены подарки. За вклад в работу, всем ребятам подарили настольную игру "Монополия". Вечер продолжился чаепитием в душевной атмосфере.

Всем огромное спасибо за работу.



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