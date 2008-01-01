Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
Именины:
Инга, Ингеборга, Ирвита, Ивита / Иванна, Павел, Степан
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня вы будете очень деятельны, но вашей энергии хватит ненадолго. Расходуйте ее по возможности более экономно, иначе к вечеру вы будете просто валиться с ног.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- .. -2 C
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0445 ()
|GBP
|0.853 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.4525 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...
2. Автобусы и трамваи {142}
3. Кто поможет бездомному Антону? {2}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
5. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 28 декабря 2016 | 17:37
Подорожает ли вода для резекненцев в новом году?
Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года начнут действовать изменения в налоге на природные ресурсы, что приведет к повышению платы за воду для некоторых латвийских домохозяйств.
Подорожает как вода (включая минеральную), которую реализуют в упаковке, так и водопроводная вода. Прежний налог действовал с 2010 года, и нынешнее повышение связано с необходимостью экономии водных ресурсов.
В тарифе на воду доля этого налога составляет от 2 до 6 процентов, сообщила представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Лаура Ясноне. Если среднее домохозяйство потребляет примерно пять кубометров воды, то вода для него может подорожать на 15 евроцентов в месяц (без учета НДС).
Впрочем, волноваться рано - часть коммунальных предприятий уже заявили, что повышение налога они намерены покрывать за счет полученной прибыли.
В свою очередь, корреспонденты Rezekneszinas.lv связались с представителями ООО «Rēzeknes ūdens», которые сообщили, что в Резекне в новом году тарифы останутся прежними.
Добавить комментарий