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Новости Латвия | 28 декабря 2016 | 17:37

Подорожает ли вода для резекненцев в новом году?

D-fakti.lv

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года начнут действовать изменения в налоге на природные ресурсы, что приведет к повышению платы за воду для некоторых латвийских домохозяйств.

Подорожает как вода (включая минеральную), которую реализуют в упаковке, так и водопроводная вода. Прежний налог действовал с 2010 года, и нынешнее повышение связано с необходимостью экономии водных ресурсов.

В тарифе на воду доля этого налога составляет от 2 до 6 процентов, сообщила представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Лаура Ясноне. Если среднее домохозяйство потребляет примерно пять кубометров воды, то вода для него может подорожать на 15 евроцентов в месяц (без учета НДС).

Впрочем, волноваться рано - часть коммунальных предприятий уже заявили, что повышение налога они намерены покрывать за счет полученной прибыли.

В свою очередь, корреспонденты Rezekneszinas.lv связались с представителями ООО «Rēzeknes ūdens», которые сообщили, что в Резекне в новом году тарифы останутся прежними.

rezekneszinas.lv

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