Резекне приглашает встретить Новый год вместе

Новости Общество | 28 декабря 2016 | 12:54

Пресс-фото Пресс-фото

31 декабря в 23.00 приглашаем встретить Новый год вместе в Фестивальном парке и послушать предсказания, что нас ждёт в год Огненного Петуха.

Проводы старого года и встречу Нового осуществят весёлый Дед Мороз и меланхоличная Снегурочка, роли которых исполнят актёры Латвийского Национального театра Зане Домбровска и Мартиньш Бруверис.

Молодая, многообещающая и поющая актриса Латвийского национального театра Зане Домбровска имеет в опыте ведущие роли в музыкальных, драматических спектаклях и мюзиклах. Зане также является участницей музыкального проекта «Saldais» и снимается в нескольких кинофильмах.

Мартиньш Бруверис – актёр Латвийского национального театра, который может гордиться главными ролями в постановках местных и приезжих режиссёров, он участник различных летних проектов, герой короткометражных и полнометражных фильмов, зрителям TV3 наверняка известен как Гатис в сериале «Ugunsgrēks».

Новый год – это новое начало, время новых планов, когда излучается невидимая магия, тайна и чудо. В праздничной программе «В новогоднюю ночь иди вместе с нами!» в течение часа артисты будут развлекать резекненцев и гостей города песнями, играми и викторинами, открыв, что обещает Красный Петух, кому и в каких сферах повезёт в течение следующих триста шестидесяти пяти дней.

В ходе мероприятия ожидается также гадание, конкурсы, шутки и остроумные новогодние предсказания. Зрителей порадует и местная танцевальная студия «STOPTIME» (руководитель Лиана Мерняка). Как обычно, оглянемся на сделанные в Резекне работы и заглянем, что же предстоит в год Огненного Петуха.

Гости мероприятия смогут отведать горячий праздничный напиток и пипаркукас. Когда пробьёт полночь, засверкает новогодний салют и потом, до 01.00 мероприятие завершится в ритмах танцев диско вместе с ди-джеем Эриком.

Счастливого Нового года!

Rezekne.lv