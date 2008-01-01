Модернизация трамвайной инфраструктуры в Даугавпилсе продолжается

Новости Общество | 28 декабря 2016 | 12:37

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

23 декабря 2016 года Акционерное общество «Даугавпилс сатиксме» получило утверждение проектной заявки «Развитие дружественного среде общественного транспорта в Даугавпилсе».

Принимая во внимание решение Центрального Агентства финансов и договоров, до 24 января 2017 года АО «Даугавпилс сатиксме» должно произвести отдельные уточнения в заявке проекта, которые относятся к планируемым мероприятиям и выплатам по строительным работам. Вносимые уточнения в момент рассмотрения заявки – нормальная практика в работе по проекту.

Для того, чтобы своевременно начать реализацию задуманного и не пропустить начало строительного сезона 2017 года, АО «Даугавпилс сатиксме» еще до начала утверждения проекта начало процедуры закупки как строительства новой трамвайной линии, так и реконструкции существующих.

27 декабря были получены первые 7 заявок претендентов на реконструкцию трамвайных путей на участке Виенибас – Стацияс и Парадес – Крепость. Начата оценка предложений претендентов.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе по строительству новой трамвайной линии – 20 января 2017 года.

Отметим, что получено позитивное решение Бюро по надзору за закупками на проведение строительных работ системы пантографа и АО «Даугавпилс сатиксме» разрешено заключать договоры на строительство. Как только будет заключен договор финансирования проекта, появится возможность начать первые строительные работы.

Что касается договора закупки трамвайных вагонов, то, принимая во внимание, что в открытом конкурсе участвуют иностранные претенденты, комиссия запросила дополнительные справки. Как только необходимые документы будут предоставлены, комиссия примет решение и сообщит о результатах.

Все мероприятия по проекту должны быть реализованы до 2020 года.

Daugavpils.lv