Состоится традиционный Новогодний забег

Новости Спорт | 28 декабря 2016 | 12:27

Пресс-фото Пресс-фото

Департамент спорта и молодежи приглашает горожан и гостей города принять участие в традиционном Новогоднем забеге.

Новогодний забег в этом году состоится 31 декабря в 12.00. Старт будет дан на площади Виенибас, у главной городской елки. Организаторы забега запланировали три дистанции: развлекательную (1 км), проверочную (3 км ) и элитную (5 км).

Участие в забеге – бесплатное, при этом все бегуны получат памятные подарки. Особый приз организаторы подготовили для самого маленького и самого старшего участников забега. В забеге приглашают принять участие коллективы, семьи, предприятия, общественные организации. Те, кто примет участие большими группами, также получат специальные призы.

Предварительная запись участников будет проходить до 30 декабря. Нужно отправить письмо с указанием имени, фамилии, возраста и дистанции на электронный адрес skrejiens2016@inbox.lv. Коллективы должны указать данные всех своих участников.

После забега участников будут угощать горячим чаем с пирожками.

Daugavpils.lv