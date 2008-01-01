Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
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Сегодня вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 28 декабря 2016 | 12:27
Состоится традиционный Новогодний забег
Департамент спорта и молодежи приглашает горожан и гостей города принять участие в традиционном Новогоднем забеге.
Новогодний забег в этом году состоится 31 декабря в 12.00. Старт будет дан на площади Виенибас, у главной городской елки. Организаторы забега запланировали три дистанции: развлекательную (1 км), проверочную (3 км ) и элитную (5 км).
Участие в забеге – бесплатное, при этом все бегуны получат памятные подарки. Особый приз организаторы подготовили для самого маленького и самого старшего участников забега. В забеге приглашают принять участие коллективы, семьи, предприятия, общественные организации. Те, кто примет участие большими группами, также получат специальные призы.
Предварительная запись участников будет проходить до 30 декабря. Нужно отправить письмо с указанием имени, фамилии, возраста и дистанции на электронный адрес skrejiens2016@inbox.lv. Коллективы должны указать данные всех своих участников.
После забега участников будут угощать горячим чаем с пирожками.
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