Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
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Сегодняшний день должен быть довольно удачным, единственная опасность вашему благополучию - ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках, иначе о нынешнем дне придется долго жалеть.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 28 декабря 2016 | 11:27
Грядущий Новый год будет рекордно теплым
На Новый год в Латвии могут быть побиты рекорды тепла, но уже 2 января установится погода, характерная для зимы, прогнозирует Global Forecast System, сообщает LETA.
Согласно последним прогнозам, температура воздуха в новогоднюю ночь составит +4,+8 градусов, на большой части страны ожидается дождь, а в западных регионах - ветер до 13-18 метров в секунду.
2 января в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы с севера. Во многих местах пройдет снег, местами сильный.
Температура воздуха в первую неделю января может опуститься ниже -10 градусов, местами - до -20 градусов. Однако существует вероятность, что страна окажется под влиянием циклона с Атлантики, который принесет метель и оттепель
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