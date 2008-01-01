Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
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Сегодня вы будете очень деятельны, но вашей энергии хватит ненадолго. Расходуйте ее по возможности более экономно, иначе к вечеру вы будете просто валиться с ног.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 28 декабря 2016 | 11:13
На конкурс Рождественское оформление подана 21 заявка
Конкурс был объявлен 6 декабря, и подавать заявки можно было до 23 декабря. В этом году он проходит под девизом «Сердечное Рождество».
Конкурсные работы оцениваются в трёх группах участников:
- оформление городских учреждений образования. Эта группа представлена наибольшим количеством заявок – 16;
- оформление предприятий торговли и услуг (кредитные учреждения, гостиницы, магазины, рестораны, бары, кафе и др.), а также государственные и учреждения самоуправления, включая их структурные подразделения. Получено 4 заявки;
- оформление промышленных предприятий (заводы, производства, здания бюро, офисов и пр.). Подана только одна заявка.
Для каждой группы участников предусмотрено 1, 2 и 3 место. Победители конкурса получат благодарственные грамоты и призы. Общий призовой фонд составляет 2 000 евро. Комиссия оставляет за собой право присудить несколько первых и призовых мест или не присваивать какой-то из призов. В рамках премиального фонда будут определяться обладатели поощрительных призов.
Результаты конкурса будут оглашены в зале заседаний Даугавпилсской городской думы (ул.Кр.Валдемара,1) 27 января 2017 года в 14:00.
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