На конкурс Рождественское оформление подана 21 заявка

Новости Общество | 28 декабря 2016 | 11:13

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Конкурс был объявлен 6 декабря, и подавать заявки можно было до 23 декабря. В этом году он проходит под девизом «Сердечное Рождество».

Конкурсные работы оцениваются в трёх группах участников:

- оформление городских учреждений образования. Эта группа представлена наибольшим количеством заявок – 16;

- оформление предприятий торговли и услуг (кредитные учреждения, гостиницы, магазины, рестораны, бары, кафе и др.), а также государственные и учреждения самоуправления, включая их структурные подразделения. Получено 4 заявки;

- оформление промышленных предприятий (заводы, производства, здания бюро, офисов и пр.). Подана только одна заявка.

Для каждой группы участников предусмотрено 1, 2 и 3 место. Победители конкурса получат благодарственные грамоты и призы. Общий призовой фонд составляет 2 000 евро. Комиссия оставляет за собой право присудить несколько первых и призовых мест или не присваивать какой-то из призов. В рамках премиального фонда будут определяться обладатели поощрительных призов.

Результаты конкурса будут оглашены в зале заседаний Даугавпилсской городской думы (ул.Кр.Валдемара,1) 27 января 2017 года в 14:00.

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