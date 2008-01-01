С 1 января будут штрафовать за авто с иностранными номерами

Новости Латвия | 28 декабря 2016 | 15:37

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Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) напоминает: с 1 января латвийские водители на иностранных авто обязаны платить либо пошлину, либо штраф. И госполиция уже готова наказывать тех, кого поймает "не под тем флагом", по всей строгости.

С 1 января, если за рулем автомобиля категории M1 или N1 с иностранными номерами будет ездить человек, задекларированный в Латвии, он обязан заплатить налог на эксплуатацию автотранспорта. Причем сразу, с первого дня.

Расценки тут такие:

1) одни сутки -- 10 евро,

2) месяц — 250 евро;

3) полгода — 600 евро;

4) год -- 1000 евро.

Класс N1 — это грузовые автомобили максимальной массой 3,5 тонн,

Класс M1 — легковые транспортные средства.

Как любезно поясняет ДБДД, рассчитаться можно с помощью банковской карты, используя платежную систему ДБДД - https://e.csdd.lv/arvtlizmnod/ (работает, даже если вы не зарегистрированы на сайте ДБДД). Либо можно оплатить счет наличными или картой в отделениях ДБДД.

Разрешения на участие в дорожном движении, выданные ранее, с 1 января 2017 года теряют силу. Изменения относятся и к транспортным средства, у которых только транзитные номера.

Параллельно законодатели ввели штраф за уклонение от уплаты вышеописанных поборов - от 140 до 400 евро.

Kriminal.lv