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Новости Культура | 28 декабря 2016 | 10:23

Даугавпилсская краевая дума порадовала детей в Рождество

daugavpilsnovads.lv

Даугавпилсская краевая дума в сотрудничестве с Социальной службой каждый год по традиции устраивают Новогодние мероприятия для детей, чтобы порадовать маленькие сердца в Рождество. В 2016 году мероприятие прошло в Даугавпилсском театре для больше чем 300 посетителей.

Для деток был приготовлен подарок - бесплатно посмотреть спектакль «Озорное Рождество Волка Вилмара».

Дети с интересом наблюдали, как три поросенка готовились к праздникам и как их планы пытался разрушить волк Вилмар. Несмотря на то, что Волк похитил Санту, сказка закончилась со счастливым концом, и после представления детей навестил настоящий Дед мороз. В обмен на красивый стишок дети получали коробку конфет.

D-fakti.lv

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