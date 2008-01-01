Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
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Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 28 декабря 2016 | 10:23
Даугавпилсская краевая дума порадовала детей в Рождество
Даугавпилсская краевая дума в сотрудничестве с Социальной службой каждый год по традиции устраивают Новогодние мероприятия для детей, чтобы порадовать маленькие сердца в Рождество. В 2016 году мероприятие прошло в Даугавпилсском театре для больше чем 300 посетителей.
Для деток был приготовлен подарок - бесплатно посмотреть спектакль «Озорное Рождество Волка Вилмара».
Дети с интересом наблюдали, как три поросенка готовились к праздникам и как их планы пытался разрушить волк Вилмар. Несмотря на то, что Волк похитил Санту, сказка закончилась со счастливым концом, и после представления детей навестил настоящий Дед мороз. В обмен на красивый стишок дети получали коробку конфет.
D-fakti.lv
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