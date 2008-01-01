Денис Васильев рассказал историю о выборе на льду

Новости Спорт | 28 декабря 2016 | 09:46

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Фигуристы Даугавпилсской ДЮСШ 25 декабря вместе с Денисом Васильевым подарили горожанам ледовое шоу «Мечта. Путешествие. Время». За час спортсмены в танце рассказали историю о выборе, который приходится делать человеку.

В прологе представления перед многочисленными зрителями представляется сцена железнодорожного вокзала. Родители отправляют своих детей в путешествие и в последний момент, купив цветы, в вагон заскакивает Денис Васильев.

Тема путешествия, не случайна. Автор идеи представления Наталья Мишковская объяснила, что задумывала эту историю, как рождественский рассказ для взрослых.

«Кто делает первый выбор? Конечно, не ребенок в 3 года. В этом возрасте Дениса привели на каток, а родители. Как не ошибиться, сбивая ноги в кровь. Для фигуристов это звучит буквально - новые ботинки обкатываются не то что до мозолей, а до крови и костей, - рассказывает Н. Мишковская, - Ошибаться, подниматься, не сдаваться, много в чем себе отказывать, чтобы дойти до главной цели каждого спортсмена – олимпийская медаль. Поэтому эпилог был представлен, как ожившая мечта-репортаж с олимпийского стадиона.

Каждый эпизод представления – это эпизод из жизни любого спортсмена и конечно, Дениса. Мне уже звонили зрители, а родители говорили, что в каждом эпизоде они угадывали моменты и события - их жизни. Они переживали вместе с нами происходящее на льду».

Восемь катаний в свете прожектора, под красивую музыку – прекрасное зрелище, за который стоят изматывающие тренировки. Фигурное катание – один из редких видов спорта, в котором грань чистого спорта и искусства размыта.

Фигурное катание – эмоция, которая передается исключительно при живом просмотре выступлений, так и в этот раз зрители сопереживали ребятам, погружались в ту историю, которую им дарил спортсмен.

Гвоздем программы стало выступление Дениса Васильева. Фигурист откатал две программы подряд на физическом и эмоциональном пределе. Это была не только демонстрация уровня, которого достиг Денис, а также рассказа о пути, который ему удалось пройти, что войти в элиту мирового фигурного катания.

Первые коньки из Риги привезла первый тренер Дениса Елена Сырохватова. Они были на три размера больше, так как коньки на ногу такого маленького размера невозможно было найти. Денису было только три года, и он попал в старшую группу, катался с девчонками, которые уже сами работают тренерами. Прошло 14 лет, а любовь ко льду только, но ничего бы этого не было, если не поддержка мамы – Регины Васильевой, самого нежного и требовательного человека в жизни спортсмена.

«Было очень приятно приехать на Рождество и откатать на родном льду. За этот год было много трудных моментов, с которыми справился. За этот год испытал много «мертвых точек», которые удалось преодолеть и наполнить жизнь новым смыслом. Моя главная цель – попадание на олимпийские игры, закрепить и выполнять четверной, успешно закончить учебный год, получить новые знания и стать намного лучше, чтобы через год и месяц на олимпиаде показать максимально лучший результат», - рассказал Д. Васильев после выступления.

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