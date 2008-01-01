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Сегодня балом будет править оптимизм. (Если вы вдруг забыли, оптимист - это такой человек, который считает, что все может быть и хуже, когда любой другой полагает, что хуже уже некуда.) Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислою миной, имеет смысл улыбнуться, и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами - даже хорошо.

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Новости Культура | 28 декабря 2016 | 09:19

Пройдет персональная выставка художницы Sanri

lcb.lv

5 января в 16:00 в Латгальской Центральной библиотеке состоится открытие персональной выставки художницы Sanri «Без названия». В выставке будут впервые собраны работы с 2009 года до 2016 года.

Работы, включенные в выставку «Без названия», созданы разными цветами и текстурами, знакомыми формами и образами. Поясняя лаконичную и загадочную концепцию с решением создать выставку, художница признается: «Не люблю говорить о своих работах, а так же о том, почему это делаю и что на них отображено. Пусть работы сами говорят». Sanri думает, что названия работ помещают зрителей в определенные рамки и не позволяют фантазировать, поэтому на этот раз художница позволит каждому посетителю самому придти к своему рассказу.

Выставка «Без названия» будет открыта в Латгальской Центральной библиотеке до 31 января. По рабочим дням с 11:00 до 20:00, по субботам с 10:00 до 17:00.

D-fakti.lv

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