Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
Именины:
Инга, Ингеборга, Ирвита, Ивита / Иванна, Павел, Степан
Гороскоп на день
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- 20 января
Сегодня балом будет править оптимизм. (Если вы вдруг забыли, оптимист - это такой человек, который считает, что все может быть и хуже, когда любой другой полагает, что хуже уже некуда.) Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислою миной, имеет смысл улыбнуться, и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами - даже хорошо.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Культура | 28 декабря 2016 | 09:19
Пройдет персональная выставка художницы Sanri
5 января в 16:00 в Латгальской Центральной библиотеке состоится открытие персональной выставки художницы Sanri «Без названия». В выставке будут впервые собраны работы с 2009 года до 2016 года.
Работы, включенные в выставку «Без названия», созданы разными цветами и текстурами, знакомыми формами и образами. Поясняя лаконичную и загадочную концепцию с решением создать выставку, художница признается: «Не люблю говорить о своих работах, а так же о том, почему это делаю и что на них отображено. Пусть работы сами говорят». Sanri думает, что названия работ помещают зрителей в определенные рамки и не позволяют фантазировать, поэтому на этот раз художница позволит каждому посетителю самому придти к своему рассказу.
Выставка «Без названия» будет открыта в Латгальской Центральной библиотеке до 31 января. По рабочим дням с 11:00 до 20:00, по субботам с 10:00 до 17:00.
D-fakti.lv
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