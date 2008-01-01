Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

28 декабря

Именины:
Инга, Ингеборга, Ирвита, Ивита / Иванна, Павел, Степан

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
.. -2 C
День
-1 .. 1 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...

2. Автобусы и трамваи {142}

3. Кто поможет бездомному Антону? {2}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

7. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

Новости Культура | 28 декабря 2016 | 08:16

Рождественские сюрпризы радуют горожан

Daugavpils.lv

Погода в Рождественские дни не баловала. Но праздники порадовали горожан сюрпризами.

24 декабря на территории костела Св. Петра после мессы открылся Рождественский вертеп, в котором воспроизведено Рождество Христово в Вифлееме. Рядом с младенцем - фигуры Девы Марии и Святого Иосифа, пастухи с овцами. Композиция будет пополняться, появятся новые скульптуры. Декан Михаил Сивицкий отметил, что открытие такого вертепа произошло впервые в истории города, поблагодарил всех, причастных к этому событию, в том числе представителей самоуправления.

25 декабря в Ледовом дворце были заполнены все трибуны. В красочной программы выступили юные фигуристы - победители и призеры чемпионатов Латвии и международных турниров. По сюжету этого спектакля на льду, спортсмены отправляются в сказочное путешествие, в котором мечты соседствует с испытаниями, без которых не бывает побед. Овациями встретили зрители Дениса Васильеванеоднократного чемпиона Латвии, спортсмена, входящего в двадцатку лучших фигуристов мира. Он поделился планами на будущее:
- Прежде всего, нужно хорошо закончить учебный год. А потом ждут очень ответственные соревнования. Главная задачапопасть на Олимпиаду, и не просто попасть, а выступить так, чтобы прославить имя Латвии и Даугавпилса.

26 декабря на площади Виенибас детей и взрослых ждали сказочные персонажи. В этот день возле главной елки засияло сердце города.

Зимние праздники продолжаются. Рождественские мастерские открыты каждый день, а Домике Гномиков малышей встречает Дед Мороз. Он напомнил, что в этом году в новогоднюю ночь на площади Виенибас после салюта состоится дискотека.

daugavpils.lv

Добавить комментарий

 