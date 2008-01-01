Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
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Сегодня вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 28 декабря 2016 | 08:16
Рождественские сюрпризы радуют горожан
Погода в Рождественские дни не баловала. Но праздники порадовали горожан сюрпризами.
24 декабря на территории костела Св. Петра после мессы открылся Рождественский вертеп, в котором воспроизведено Рождество Христово в Вифлееме. Рядом с младенцем - фигуры Девы Марии и Святого Иосифа, пастухи с овцами. Композиция будет пополняться, появятся новые скульптуры. Декан Михаил Сивицкий отметил, что открытие такого вертепа произошло впервые в истории города, поблагодарил всех, причастных к этому событию, в том числе представителей самоуправления.
25 декабря в Ледовом дворце были заполнены все трибуны. В красочной программы выступили юные фигуристы - победители и призеры чемпионатов Латвии и международных турниров. По сюжету этого спектакля на льду, спортсмены отправляются в сказочное путешествие, в котором мечты соседствует с испытаниями, без которых не бывает побед. Овациями встретили зрители Дениса Васильева – неоднократного чемпиона Латвии, спортсмена, входящего в двадцатку лучших фигуристов мира. Он поделился планами на будущее:
- Прежде всего, нужно хорошо закончить учебный год. А потом ждут очень ответственные соревнования. Главная задача – попасть на Олимпиаду, и не просто попасть, а выступить так, чтобы прославить имя Латвии и Даугавпилса.
26 декабря на площади Виенибас детей и взрослых ждали сказочные персонажи. В этот день возле главной елки засияло сердце города.
Зимние праздники продолжаются. Рождественские мастерские открыты каждый день, а Домике Гномиков малышей встречает Дед Мороз. Он напомнил, что в этом году в новогоднюю ночь на площади Виенибас после салюта состоится дискотека.
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