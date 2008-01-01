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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

28 декабря

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Новости Латвия | 28 декабря 2016 | 07:52

Среда, 28 декабря: осадков не ожидается

Пресс-фото

Осадков не ожидается. Днем небо прояснится.

Весь день скорость ветра составит от 5-19 м/с. Температура воздуха составит от +4 до -4 градусов.

В столице ожидается от -4 до +2 градусов.

Ветер северный, порывы будут достигать 13-19 м/с. Днем облачность рассеется.

Медицинский тип погоды: третий неблагоприятный.

LSM

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