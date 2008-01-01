Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 декабря
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Инга, Ингеборга, Ирвита, Ивита / Иванна, Павел, Степан
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Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 28 декабря 2016 | 07:52
Среда, 28 декабря: осадков не ожидается
Осадков не ожидается. Днем небо прояснится.
Весь день скорость ветра составит от 5-19 м/с. Температура воздуха составит от +4 до -4 градусов.
В столице ожидается от -4 до +2 градусов.
Ветер северный, порывы будут достигать 13-19 м/с. Днем облачность рассеется.
Медицинский тип погоды: третий неблагоприятный.
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