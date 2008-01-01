В Латгалии успешные результаты по борьбе с оборотом наркотических веществ

Новости Происшествия | 27 декабря 2016 | 19:56

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В самоуправлении Латгальского региона проходит активная борьба с незаконными наркотическими и психотропными веществами. Что бы предотвратить и раскрыть преступления, которые связаны с приобретением таких веществ, их хранением, реализацией и употреблением, в течении недели в регионе происходило несколько профилактических рейдов и иные оперативные мероприятия.

17 и 18 декабря работники Криминальной полиции Резекненского участка вместе с ВИД кинологом проверили 16 развлекательных мест молодёжи, в том числе 12 игровых залов в Резекненском и Вилянском крае. Во время рейда, в связи с подозрениями на употребление наркотических и психотропных веществ, одна персона была доставлена в медицинское учреждение.

17 декабря проверки проходили на обслуживаемой территории Лудзанского участка. Работники Криминальной полиции и Полиция порядка совместно с кинологом Таможни со служебной собакой проверили места развлечения в Лудзанском, Карсавском и Зилупском крае, и констатировали разные нарушения. Составлено 7 административных протоколов.

20 декабря Криминальная полиция Резекненского участка в сотрудничестве с коллегами из Карсавы, в Резекне, в рамках ранее начатого криминального процесса, выполняли обыск автомобиля мужчины 1988 г.р. Во время обыска изъяты подозрительные вещества, которые похожи на амфетамин (около 2г) и марихуану (около 1 кг). Назначены необходимые экспертизы. Следует отметить, что возможно виновная персона ранее попадала в поле зрения полиции.

21 декабря в Резекненском крае, в волости Аудриню на дороге Резекне-Гулбене, задержали автомобиль Audi, в котором перемещались мужчины 1985, 1989 и 1992 г.р. Во время обыска машины изъяты 5 полимерных кулёчка с веществом неизвестного происхождения, скорее всего амфетамин. Все мужчины, которые находились в автомобиле, доставлены в медицинское учреждение на констатацию факта употребления наркотических веществ. Начат криминальный процесс.

По Уголовному Закону статьи 251 часть 1. Склонение к потреблению наркотических или психотропных веществ либо предоставление помещений для потребления этих веществ,- наказывается лишением свободы на срок до трёх лет, или принудительными работами, или денежный штраф с надзором на срок до трёх лет.

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