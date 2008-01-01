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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Происшествия | 27 декабря 2016 | 19:43

В Ливанах водитель автомобиля травмировал пешехода и скрылся

chastnik.ru

25 декабря в Ливанах неизвестный автомобиль смертельно травмировал пешехода и скрылся с места преступления, портал «Delfi « узнал у Государственной полиции.

Около 4:30 на улице Стацияс, пока неизвестный водитель автомобиля сбил пешехода - женщину, 55-60 лет, которая умерла на месте происшествия.

Водитель после наезда на женщину покинул место происшествия, не сообщив о преступлении.

D-fakti.lv

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