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Новости Латвия | 27 декабря 2016 | 14:47

В Краславе построят автомойки самообслуживания

Пресс-фото

Путем привлечения финансирования ЕСФРС (LEADER) ООО «Rems R» осуществит проект, цель которого - предоставление услуги мойки для разных транспортных средств. Будет построена и оборудована инновационная автомойка самообслуживания, которая обеспечит новую услугу на территории местной рабочей группы и является уникальной на уровне Латвии.

ООО «Remsбудет первой компанией, которая предложит услугу автомойки и самообслуживания на базе пенной технологии. Сейчас в Латвии доступна технология с использованием порошка и щётки. В данное время ручные автомойки заменяют заведения самообслуживания, которым клиенты отдают предпочтение. Предприятие в сотрудничестве с международной компанией внедрит эту технологию, сделав доступным инновационный продукт на территории общества «Партнерство Краславского района».

В Краславском крае зарегистрировано 5009 легковых транспортных средств. С ростом количества транспортных средств возрастает и спрос на их обслуживание, в том числе - на услугу автомойки. В результате проекта у автовладельцев появится возможность помыть автомашину в течение 24 часов в сутки. Будут предложены пять последовательных программ, чтобы тщательно вымыть автомашину и достичь наилучшего эффекта. В случае необходимости клиент в определенный период времени сможет выбирать и менять программы по своему усмотрению. Клиентам будет обеспечена возможность в любой момент остановить программу и переключиться на другую, экономя финансовые ресурсы. Будет предложен высококачественный турбо-пылесос самообслуживания, также место для чистки ковриков. Инновационная пенная технология и использование высококачественных моющих средств – это факторы, благодаря которым автомойка самообслуживания позволит достичь отличного результата, не создавая риска возникновения царапин и причинения другого возможного вреда, который возможен в случае использования, например, щетки.

В рамках проекта запланировано создание одного нового рабочего места.

Общие расходы на проект - 58 267 EUR. Соотносимые затраты на проект - 50 000 EUR, публичное финансирование ЕСФРС - 35 000 EUR.

Общество «Партнерство Краславского района» приглашает предпринимателей, у которых есть идеи, желание и возможности, включиться в развитие своей местной территории и формировать благоприятную среду для проживания, предпринимательской деятельности, развивать сельскую территорию, улучшать социальную ситуацию на селе, осуществлять свои цели, подавая проекты на конкурс «LEADER».

Следующий конкурс проектов будет объявлен с 16 января по 16 февраля 2017 года.

Программа «LEADER» в отличие от других программ ЕС дает возможность инициаторам проектов получить большую поддержку - от 70 до 90 процентов. Максимальная сумма соотносимых затрат на один проект - до 50 000 EUR, и до 70 000 EUR в том случае, если вложения в строительство составляют не менее 70% от суммы соотносимых затрат на проект.

Подробная информация - www.kraslavaspartneriba.lv или консультации в бюро общества «Партнерство Краславского района» на ул. Сколас 7, в 1-ом каб., в Краславе.

kraslavasvestis.lv

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