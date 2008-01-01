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Новости Спорт | 27 декабря 2016 | 14:01
"Даугавпилс" завершил год победой на домашнем турнире
В течение двух дней в ледовом дворце проходили баталии самых юных хоккеистов. На «Кубке Даугавпилса – 2016» в группе U9 билось шесть команд. Этот тот возраст, когда ребята начинают свой первый официальный чемпионат, они ешё играют не по всей коробке, но это самые эмоциональные и зрелищные матчи сезона.
В девять лет парни гоняют шайбу на одной трети ледовой площадки, ворот стоят поперек. У них также три тайма на матч, но по 12 минут «грязного» времени. Каждые полторы минуты звучит сирена, возвещающая о смене пятерок.
Мальчишки, которых тренируют молодые тренеры и игроки клуба «Даугавпилс/ ЛЖД Карго» Иван Кокин и Руслан Куреласс, несмотря на одну осечку в турнире все же стали победителями своего домашнего турнира.
В первый день участники взяли резвый темп, каждая из дружин провела по три матча. За это время наметился будущий пьедестал, но U9 – тот возраст, когда местами не хватает стабильности, не всегда будет услышан тренер и можно будет получить не одну шайбу от соперника, которого вроде можно было бы смело брать.
«Даугавпилс» начал турнир с красивой победой над «Ригой» - 5:3, а затем неожиданно проиграли таллиннскому «Viper» - 0:3. Об эстонском хоккее известно мало и команда с севера стало в чем-то открытием турнира. Ребята продемонстрировали приличные технические навыки и самое главное – отличный боевой дух. К сожаленью, им чуть-чуть не хватило до пьедестала. Завершали первый игровой день хозяева льда победой над ХК «Лида» - 3:0.
Оставшиеся два матча прошли без осечек. Победа над «Шахтером» - 3:1 и «Ригой-2» - 7:0.
«Viper», проиграв в последней игре «Лиде» - 1:5, остались вне пьедестала и позволили «Даугавпилс» возглавить подиум. На второй позиции «Рига-1», «Лида» - третьи.
Турнир для такого возраста хоккеистов впервые прошел в Даугавпилсе. Заключительный съезд чемпионата Латвии команды проведут 28 января 2017 года в Тукумсе.
«Даугавпилс» провел 5 игр, забросил 18 шайб, 7 пропустил
Давид Данилов – 7 (5+2)
Эдгар Аблажевич – 5 (5+0)
Егор Рогалев – 5 (2+3)
Натан Самнилов – 4 (1+3)
Валерий Чаков – 3 (3+0)
Роман Пукинский – 3 (0+3)
Никита Семенов – 1(1+0)
Павел Денисов - 1 (0+1)
Артур Покшанс - 1 (0+1)
Андрей Лосанс - 1 (0+1)
Даниил Харитонов - 1 (0+1)
Лучшие игроки турнира:
- нападающий – Андрей Филоник («Viper»),
- защитник – Густав Салминьш («Рига-1»),
- вратарь – Даниил Кузоваткин («Даугавпилс»),
- бомбардир – Андрей Хобян («Лида»),
- приз зрительских симпатий - Никита Богданчук («Шахтер»), Михаил Бондарчук («Рига-2»).
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