Пропавшая в Резекне пожилая женщина найдена без признаков жизни

Новости Происшествия | 27 декабря 2016 | 13:26

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Объявленная в розыск 82-летняя Олимпиада Большакова, жительница Резекне, которая 21 декабря вышла в магазин и не вернулась, найдена без признаков жизни. Об этом сообщает Bezvests.lv.

Как уже сообщалось, в среду, 21 декабря 2016 года, около 19:00, 82-летняя Олимпиада Большакова, вышла в магазин, который находится в районе улицы Букмуйжас, и не вернулась. Ее внучка Алина, в социальной сети Facebook, попросила о помощи.

26 декабря внучка сообщила печальную новость о том, что бабушку нашли, но без признаков жизни.

rezekneszinas.lv