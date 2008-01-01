Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 декабря
Именины:
Элмарс, Инита, Хелмарс / Аполлон, Леонид
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Не все то золото, что блестит. А ведь иногда искушение столь велико. Сегодня есть шанс, что поддавшись ему, вы сможете приобрести нечто, жизненно вам необходимое.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 27 декабря 2016 | 13:26
Пропавшая в Резекне пожилая женщина найдена без признаков жизни
Объявленная в розыск 82-летняя Олимпиада Большакова, жительница Резекне, которая 21 декабря вышла в магазин и не вернулась, найдена без признаков жизни. Об этом сообщает Bezvests.lv.
Как уже сообщалось, в среду, 21 декабря 2016 года, около 19:00, 82-летняя Олимпиада Большакова, вышла в магазин, который находится в районе улицы Букмуйжас, и не вернулась. Ее внучка Алина, в социальной сети Facebook, попросила о помощи.
26 декабря внучка сообщила печальную новость о том, что бабушку нашли, но без признаков жизни.
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