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Новости Происшествия | 27 декабря 2016 | 13:16

В Латгале женщина спалила волосы, прикурив от плиты

Leta

Попытка прикурить от конфорки для жительницы Латгальского региона закончилась плачевно.

25 декабря 47-летняя женщина, будучи в состоянии опьянения, пытаясь прикурить сигарету от газовой плиты, спалила себе волосы, а также получила ожоги лица, шеи, и ладоней обеих рук, сообщили в службе неотложной медицинской помощи. Пострадавшая была доставлена в больницу.

mixnews.lv

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