Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 декабря
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Последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующей вас проблемы, будь то работа или вопросы, связанные с личной жизнью. Все же постарайтесь вспомнить, что существует еще и окружающий мир, в котором, несмотря на удручающую экологическую обстановку, все равно неплохо.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 27 декабря 2016 | 13:16
В Латгале женщина спалила волосы, прикурив от плиты
Попытка прикурить от конфорки для жительницы Латгальского региона закончилась плачевно.
25 декабря 47-летняя женщина, будучи в состоянии опьянения, пытаясь прикурить сигарету от газовой плиты, спалила себе волосы, а также получила ожоги лица, шеи, и ладоней обеих рук, сообщили в службе неотложной медицинской помощи. Пострадавшая была доставлена в больницу.
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