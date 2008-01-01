Пройдет последняя акция в Даугавпилсском театре

Новости Культура | 27 декабря 2016 | 11:25

Пресс-фото Пресс-фото

Даугавпилсский театр предлагает для своих зрителей долгожданную праздничную акцию (28 декабря) – «Дари выгодно», которая станет последней акцией в 2016 году.

28 декабря с 11:00 до 18:30 в кассе театра и в интернете на сайте www.bilesuparadize.lv можно приобрести билеты на январские спектакли с особыми скидками:

«Поговорим» (7 января) – 20% скидка;

«Пять вечеров» (13 января) – 40% скидка;

«Опасный поворот» (14 января) – 30% скидка;

«Детектор лжи» (20 января) – 10% скидка;

«Голый король» (25 января) – 10% скидка.

Не упустите свою возможность – праздник не за горами!

D-fakti.lv