Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

27 декабря

Именины:
Элмарс, Инита, Хелмарс / Аполлон, Леонид

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Сегодня очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
1 .. 3 C
Утро
.. 2 C
День
1 .. 3 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

7. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

Новости Культура | 27 декабря 2016 | 11:25

Пройдет последняя акция в Даугавпилсском театре

Пресс-фото

Даугавпилсский театр предлагает для своих зрителей долгожданную праздничную акцию (28 декабря) – «Дари выгодно», которая станет последней акцией в 2016 году.

28 декабря с 11:00 до 18:30 в кассе театра и в интернете на сайте www.bilesuparadize.lv можно приобрести билеты на январские спектакли с особыми скидками:

«Поговорим» (7 января) – 20% скидка;
«Пять вечеров» (13 января) – 40% скидка;
«Опасный поворот» (14 января) – 30% скидка;
«Детектор лжи» (20 января) – 10% скидка;
«Голый король» (25 января) – 10% скидка.

Не упустите свою возможностьпраздник не за горами!

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 