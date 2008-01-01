Даугавпилс удвоил пособие молодым матерям

Новости Экономика | 27 декабря 2016 | 10:33

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Приближаются муниципальные выборы — и самоуправления становятся все более щедрыми. В данный момент в Даугавпилсе пособие на рождение ребенка составляет 150 евро — а в следующем году вырастет до 300 евро, сообщает Latvijas Radio.

Возможно, это будет самое большое в стране пособие для семей, где родились дети, однако вряд ли оно поспособствует росту рождаемости в городе. Хотя 300 евро станут реальной поддержкой для молодых родителей, у которых только появился малыш, уверены депутаты самоуправления.

Они также со следующего — «выборного» — года ввели бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пассажиров пенсионного возраста.

Кроме того, предоставили малоимущим в возрасте от 75 лет возможность дважды в месяц бесплатно пользоваться баней.

В данный момент пособие по рождению ребенка для зарегистрированных в Даугавпилсском самоуправлении молодых родителей составляет 150 евро, но со следующего года оно удвоится. Сколько бюджетных средств потребует эта инициатива, прогнозировать нельзя, признал глава городской думы Янис Лачплесис.

Его заместитель Янис Дукшинскис сомневается, что с двукратным увеличением пособия в два раза вырастет и рождаемость.

«Мы не думаем, что сразу вырастет рождаемость только потому, что поддержка увеличилась в два раза. Но, в любом случае, это сигнал со стороны самоуправления, что рождаемость для нас важна», — пояснил он.

Жители Даугавпилса поддержке рады, однако также не считают, что она скажется на числе детей в городе.

LSM