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Сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Даже если это - правда, настроения она не улучшит.

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Новости Происшествия | 27 декабря 2016 | 10:13

В Латгалии сложнее справиться с вождением автомобиля

newsline25.ru

22 декабря в Резекненсокм и Карсавском крае произошли дорожно0транспортные происшествия, в которых пострадали люди, без летального исхода, сообщает Государственная полиция.

22 декабря в 9 утра в Резекненском крае, волость Фреймани женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем HONDA, не справилась с управлением своего транспортного средства, и, съехав с дороги, перевернулась. Женщина с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

В Карсавском крае, волости Малнава в 19:55 произошло столкновение машин марки VW SHARAN, которой управлял мужчина 1982 года рождения и VW PASSAT, водителем которого была женщина 1998 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка авто VW SHARAN 1986 года рождения. По первоначальной информации водитель VW PASSAT совершая поворот, заехала на противоположную сторону движения.

D-fakti.lv

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