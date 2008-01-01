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Новости Происшествия | 27 декабря 2016 | 10:01

На Рождественских выходных сгорели два дома

Пресс-фото

По площади возгорания самый большой пожар полыхал в воскресенье, 25 декабря, в Резекне, а в понедельник в волости Демене, в пожаре пострадал 65-летний мужчина, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

25 декабря в 7:07 ГПСС получила вызов на аллею Атбривошанас в Резекне, где открытым огнем горело двухэтажное нежилое здание. Площадь возгорания составила 500 кв.м. Больше, чем через девять часов пожарным удалость ликвидировать возгорание.

26 декабря в 21:36 пожарные-спасатели спешили в Даугавпилсский край. В волость Демене, где возник пожар в одноэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что горит деревянное здание площадью 120 кв.м. К приезду пожарных крыша здания рухнула. В пожаре пострадал 65-летний мужчина, который получил ожоги и был передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. Пожар был ликвидирован в 01:06.

D-fakti.lv

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