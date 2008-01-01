Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 декабря
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 декабря 2016 | 09:31
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 27 декабря 2016 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 40 профессиям.
Вакансии:
- Автомеханик;
- администратор компьютерных систем;
- aссистент радиолога;
- бармен;
- бригадир (деревообработка);
- водитель грузового автомобиля (международные перевозки);
- врачи;
- гостиничные администраторы;
- интервьюер;
- кондитеры;
- консультанты клиентов (по продажам);
- коммерческий специалист;
- комплектовщик (металлообработка);
- коптильщик мяса;
- медсестра;
- парикмахер;
- повар;
- подолог;
- помощник врача (фельдшер);
- программисты;
- производственный бригадир (металлообработка);
- работник охраны;
- резчик по металлу;
- руководитель производства пластмассовых изделий;
- секретарь - делопроизводитель;
- системный инженер (работа в Науене);
- сметчик;
- специалист по делам молодёжи (работа в Науене);
- специалист по маникюру;
- технолог (швейное производство);
- учитель музыки;
- учитель начальной школы;
- учитель специального образования (Науенская основная школа);
- учитель спорта (дошкольное образование) + физиотерапевт;
- учитель физики;
- учителя латышского языка;
- учителя математики;
- швеи;
- шеф повар;
- экономист;
- эрготерапевт;
- эксперт.
Информация о вакансиях:
- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561
- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Для работодателей – размещение информации о свободных рабочих местах
- ул. Варшавас 18, каб. Nr.213, тел. 65436023, 20243873
Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать ваккансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.
Подробная информация по тел. 65484369
D-fakti.lv
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