Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 декабря
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Новости Спорт | 27 декабря 2016 | 09:24
Прошел Рождественский турнир по шахматам в Даугавпилсе
25 декабря в помещениях гостиницы Даугавпилсского университета Рождественский турнир по быстрым шахматам с контролем времени 12 минут + 3 секунды за каждый ход. Турнир, который собрал 29 шахматистов, среди которых был мастер ФИДЕ и девять кандидатов в мастера, организовал клуб Daugava chess.
Участники прибыли на турнир из Риги, Екабпилса и Резекне, а так же один гость из Стокгольма.
С самого первого раунда тройку лидеров заняли – Ингемар Ессе, Денис Дунавецкий и Арвид Андреев.
Победителем турнира стал мастер ФИДЕ Ингемар Ессе, который заработал 6 очков. Второе место завоевал кандидат в мастера Денис Дунавецкий, а на третьем месте остался кандидат в мастера Арвид Андреев, у обоих по 5,5 очков.
Четвертое и пятое место досталось кандидатам в мастера Сергею Метревели и Николаю Крылову, у обоих по 5 пунктов. Среди сениоров лучшим стал Анатолий Лубинецкий, а лучшей дамой Стефания Домбровска.
У молодых шахматистов до 18 лет места разделились таким образом: 1-ое место у Адриана Синего, 2-ое у Даниила Хоробри, 3-ье у Никиты Зуй-Зайковского. Приз юного участника получил Тимофей Мацук, а приз за дух борьбы – гость из Швеции, девятилетний Лев Салковский.
D-fakti.lv
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