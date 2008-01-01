Прошел Рождественский турнир по шахматам в Даугавпилсе

Новости Спорт | 27 декабря 2016 | 09:24

Пресс-фото Пресс-фото

25 декабря в помещениях гостиницы Даугавпилсского университета Рождественский турнир по быстрым шахматам с контролем времени 12 минут + 3 секунды за каждый ход. Турнир, который собрал 29 шахматистов, среди которых был мастер ФИДЕ и девять кандидатов в мастера, организовал клуб Daugava chess.

Участники прибыли на турнир из Риги, Екабпилса и Резекне, а так же один гость из Стокгольма.

С самого первого раунда тройку лидеров заняли – Ингемар Ессе, Денис Дунавецкий и Арвид Андреев.

Победителем турнира стал мастер ФИДЕ Ингемар Ессе, который заработал 6 очков. Второе место завоевал кандидат в мастера Денис Дунавецкий, а на третьем месте остался кандидат в мастера Арвид Андреев, у обоих по 5,5 очков.

Четвертое и пятое место досталось кандидатам в мастера Сергею Метревели и Николаю Крылову, у обоих по 5 пунктов. Среди сениоров лучшим стал Анатолий Лубинецкий, а лучшей дамой Стефания Домбровска.

У молодых шахматистов до 18 лет места разделились таким образом: 1-ое место у Адриана Синего, 2-ое у Даниила Хоробри, 3-ье у Никиты Зуй-Зайковского. Приз юного участника получил Тимофей Мацук, а приз за дух борьбы – гость из Швеции, девятилетний Лев Салковский.

D-fakti.lv