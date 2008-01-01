В Даугавпилсе прошёл турнир по тхэквондо «Кубок Астанкова 2016»

Новости Спорт | 27 декабря 2016 | 08:25

Пресс-фото LTC Пресс-фото LTC

Турнир собрал более 120 спортсменов из Риги, Даугавпилса, Айзкраукле, Резекне и Вентспилса. Этот турнир был организован в память об основателе тхэквондо в Даугавпилсе Александре Астанкову, сообщает пресс-служба LTC Jitae.

Соревнования проходили в спортзале Дворца культуры и спорта. Спортсмены от 6 до 16 лет состязались на трех площадках по олимпийской версии тхэквондо. Спарринги проводились на электронной системе фирмы DAEDO. Соревнования были организованы как для начинающих, так и для более опытных спортсменов. Радость побед, переживания проигравших, красивые динамичные поединки, накал эмоций – все, что отличает настоящие соревнования, могли увидеть наши горожане, которые пришли поболеть за даугавпилсскую команду. И наши спортсмены оправдали ожидания. Им удалось добиться отличных результатов в боях: 15 золотых, 25 серебряных и 28 бронзовых медалей. И заслуженный кубок за первое командное место в прошедшем турнире «Кубок Астанкова 2016» остается в Даугавпилсе.

Второе место заняла сборная Резекне, третье команда из Риги, а четвертое и пятое – команды Айзкраукле и Вентспилса.

Организатор соревнований латгальский центр тхэквондо Джитай, в сотрудничестве с латвийской федерации тхэквондо, планирует этот турнир сделать традиционным.

Организаторы соревнований выражают особую благодарность руководству комплекса развлечения и отдыха Orange Bowling, за предоставленные призы.

А.И. Астанков (1955 – 2015), один из основателей федерации тхэквондои один из старейших преподавателей единоборств в Латвии. Родоначальник школы тхэквондо Даугавпилса, воспитавший не одно поколение мастеров и чемпионов в нашем городе. Мастер – инструктор международного уровня, обладатель черного пояса, 4 дана черного пояса тхэквондо, 4 дана хапкидо, чемпион СССР по карате, чемпион мира и Европы среди ветеранов по тхэквондо версии ВТА.

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