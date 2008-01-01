Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 декабря
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Сегодня вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя, обнародованные одновременно, они не вызовут должного эффекта.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 27 декабря 2016 | 08:15
В Даугавпилсе за кражу авто задержан мужчина
16 декабря Даугавпилсский участок Латгальского отделения полиции получил информацию, что в Даугавпилсе на улице Баускас была угнана машина марки Audi, в свою очередь 19 декабря на Химии угнали еще одну машину такой же марки. В связи с угонами начат криминальный процесс, сообщает Государственная полиция.
При обмене оперативной информации с Даугавпилсской муниципальной полицией, 19 декабря, благодаря сотрудничеству двух служб, подозреваемый по делу автоугонов был задержан. Им оказался мужчина 1977 года рождения. Следует отметить, что мужчина уже и раньше попадал в поле зрения полиции в связи с кражами. На данный момент к нему применена мера пресечения – заключение под стражу. Следствие продолжается.
D-fakti.lv
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