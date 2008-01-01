Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 декабря
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Элмарс, Инита, Хелмарс / Аполлон, Леонид
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Если есть возможность - возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 декабря 2016 | 07:52
Вторник, 27 декабря: ветрено, возможен мокрый снег
Во вторник в Латвии облачно, временами дождь и мокрый снег. К вечеру на западе возможен снег. На востоке дороги будут скользкими.
Юго-западный, южный ветер поменяет направление на западное, северо-западное, скорость — 5-8 м/с, порывами на западе до 16-21 м/с. На побережье вечером ветер усилится до 25 м/с.
Температура воздуха составит 0...+5 градусов.
В Риге также облачно, временами дождь и мокрый снег. Юго-западный, южный ветер поменяет направление на северо-западное — 8-11 м/с, порывами до 15 м/с. Воздух прогреется до +2...+3 градусов.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
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