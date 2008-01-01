Вторник, 27 декабря: ветрено, возможен мокрый снег

Новости Латвия | 27 декабря 2016 | 07:52

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Во вторник в Латвии облачно, временами дождь и мокрый снег. К вечеру на западе возможен снег. На востоке дороги будут скользкими.

Юго-западный, южный ветер поменяет направление на западное, северо-западное, скорость — 5-8 м/с, порывами на западе до 16-21 м/с. На побережье вечером ветер усилится до 25 м/с.

Температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В Риге также облачно, временами дождь и мокрый снег. Юго-западный, южный ветер поменяет направление на северо-западное — 8-11 м/с, порывами до 15 м/с. Воздух прогреется до +2...+3 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM