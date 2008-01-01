Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 декабря
Католическое и протестанское Рождество
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 26 декабря 2016 | 19:43
Ринкевич от имени Латвии выразил соболезнование России
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич от имени Латвии выразил соболезнование России в связи с крушением над Черным морем самолета Минобороны РФ.
Ринкевич выразил соболезнование всем родным и близким погибших в крушении Ту-154.
Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров ранним утром 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. Погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту самолета находилось артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и представители Минобороны РФ.
26 декабря объявлен в России днем общенационального траура.
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