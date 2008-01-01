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Чем выше вы ростом, тем чаще вам придется кланяться, входя в двери. Об этом стоит помнить, стремясь подрасти еще и еще. Не слишком ли быстро вы двигаетесь?
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Новости Политика | 25 декабря 2016 | 19:32
Аболтиня требует оценить слова Элксниньша о расстреле чиновников
Депутат Сейма Солвита Аболтиня ("Единство") обратилась с заявлением в комиссию по мандатам и этике, требуя оценить высказывание своего коллеги из партии "Согласия" Андрея Элксниньша, который во время дебатов сказал, что для улучшения ситуации в госуправлении следовало бы приставить пару человек к стенке, сообщает ЛЕТА.
По ее словам, Элксниньш буквально указал на необходимость расправиться с отдельными людьми. По мнению Аболтини, его высказывание противоречит депутатской этике. "Считаем, что употребляемая господином Элксниньшем лексика не совместима с работой депутата Сейма", — указала глава фракции "Единства".
Глава комиссии Виталий Орлов ("Согласие") сказал агентству LETA, что ждет от Аболтини стенограмму заседания.
Как сообщалось, в четверг, 22 декабря, Элксниньш во время дебатов о предложенной оппозицией демиссии сразу двух министров заявил, что если некоторых представителей госуправления "поставить к стенке", то есть расстрелять, это пошло бы на пользу стране.
"Все государство, (…) действительно, оказалось, уж простите, в заднице. В самом прямом смысле этого слова", — отметил депутат. "В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взяли бы да приставили к стенке пару человек для профилактики. И мы начали бы ремонтировать дороги, строить заводы, и все было бы в полнейшем порядке. У нас был бы рост", — приводит его слова LETA.
Слова оппозиционного депутата, также раскритиковавшего представителей правящей коалиции, которые, по его словам, "сегодня сидят молча и не участвуют в дебатах, потому что им стыдно", вызвали негодование коллег из различных партий. Представитель СЗК Ингмар Лидака заявил, что "видимо, опять наступило полнолуние", а также отметил, что в Китае к стенке ставят обычно как раз представителей оппозиции, и поэтому там так плохо с оппозиционерами.
Депутат от "Единства" Илзе Винькеле заявила, что у Элксниньша "или очень странный взгляд на этику, или вообще ее отсутствие".
Как сообщалось ранее, 22 декабря Сейм решил отклонить запрос оппозиции об отставке Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) с поста министра финансов и министра благосостояния, бывшего министра финансов Яниса Рейрса ("Единство").
Депутаты фракции Латвийского объединения регионов (ЛОР) собрали десять подписей под требованием отставки Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) с поста министра финансов и ее предшественника на этой должности Яниса Рейрса ("Единство") — с поста министра благосостояния.
Под требованием отставки подписались также несколько депутатов от оппозиционной партии "Согласие" и не входящий во фракции депутат Артус Кайминьш (KPV LV).
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