Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 декабря
Католическое и протестанское Рождество
Именины:
Лариса, Стелла / Александр
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вас посетит несколько игривое настроение. Подготовьте к нему окружающих, иначе кто-нибудь может решить, что вы свихнулись от перерасхода умственной энергии.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0446 ()
|GBP
|0.8528 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.0085 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
5. Автобусы и трамваи {142}
6. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
7. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 23 декабря 2016 | 19:14
Самые "молчаливые" депутаты в Сеймы - от Латгальского округа
Отдельные депутаты Сейма по несколько лет не поднимались на трибуну, чтобы поучаствовать в дебатах или сделать доклад по законопроекту? сообщает Latvijas Radio. Речь идет о депутатах Раймонде Рубиксе (Согласие) и Рихарде Эйгиме (Союз зеленых и крестьян), избранных в парламент по Латгальскому округу.
Раймонд Рубикс, депутат от «Согласия», работает уже в третьем созыве Сейма, однако последний раз с речью на пленарном заседании выступал четыре года назад. Представитель Союза «зеленых» и крестьян Рихард Эйгимс не поднимался на трибуну три года. Оба политика признают, что не видят нужды участвовать в пленарных дискуссиях.
Обычно депутаты на пленарных заседаниях выступают в двух случаях — чтобы принять участие в дебатах и чтобы сделать доклад по законопроекту.
Рубикс в последний раз поднимался на трибуну 29 ноября 2012 года, когда шли дебаты о налоге на добавленную стоимость. Политик пояснил: ему важнее встречаться с избирателями.
«У нас много ораторов. За 25 лет много слов сказано с этой трибуны, и мы там, где мы есть...Я думаю, что это не особенно важно. У нас в Сейме очень хорошие ораторы, в том числе и в нашей фракции. Но я работаю с людьми. Я много езжу по Латгалии, регионам, где встречаюсь с ними, приемные часы у меня есть почти во всех городах. Я так работаю»,— указал Рубикс.
Политик не делал докладов и о законопроектах. Сам Рубикс пояснил, что Парламентская комиссия по иностранным делам, членом которой он является, редко предлагает поправки к законам. Обычно с подобными сообщениями выступает глава комиссии — Ояр Эрик Калниньш («Единство»).
Рубикс также входит в Комиссию по публичным тратам и ревизии, которая поправки тоже предлагает редко. Ее глава Андрис Берзиньш (Союз «зеленых» и крестьян) рассказал, что на заседаниях политик активен.
«Я могу сказать, что он работает», — указал Берзиньш.
Сам Рубикс признал, что не видит смысла в депутатских речах на пленарных заседаниях.
Рихард Эйгимс (Союз «зеленых» и крестьян) на парламентскую трибуну не поднимался уже три года. Политик указал, что участвует в дебатах, только когда важному для него вопросу не хватает поддержки — обычно она есть, и нет смысла кого-то убеждать. В последний раз Эйгимс выступал в ноябре 2013 года, когда решалась судьба бюджета следующего года.
В тот момент Союз «зеленых» и крестьян работал в оппозиции. Эйгимс просил выделить 70 тысяч евро депутатских квот Даугавпилсскому театру.
Политику отказали, но позже театр получил 30 тысяч евро.
Как и Рубикс, Эйгимс ни разу не представлял законопроект. Политик работает в Комиссии по госуправлению и самоуправлениям. Ее глава Сергей Долгополов («Согласие») указал, что при выборе докладчика учитывают желания депутатов. По его словам, Эйгимс — не очень активный член комиссии.
«Достаточно ли этого, или недостаточно, не моя задача оценивать.
Я не сказал бы, что он активно участвует в дискуссиях, но он нормальный член комиссии. Он посещает заседания комиссии», — отметил Долгополов.
Добавить комментарий