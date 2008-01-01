Самые "молчаливые" депутаты в Сеймы - от Латгальского округа

Новости Политика | 23 декабря 2016 | 19:14

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Отдельные депутаты Сейма по несколько лет не поднимались на трибуну, чтобы поучаствовать в дебатах или сделать доклад по законопроекту? сообщает Latvijas Radio. Речь идет о депутатах Раймонде Рубиксе (Согласие) и Рихарде Эйгиме (Союз зеленых и крестьян), избранных в парламент по Латгальскому округу.

Раймонд Рубикс, депутат от «Согласия», работает уже в третьем созыве Сейма, однако последний раз с речью на пленарном заседании выступал четыре года назад. Представитель Союза «зеленых» и крестьян Рихард Эйгимс не поднимался на трибуну три года. Оба политика признают, что не видят нужды участвовать в пленарных дискуссиях.

Обычно депутаты на пленарных заседаниях выступают в двух случаях — чтобы принять участие в дебатах и чтобы сделать доклад по законопроекту.

Рубикс в последний раз поднимался на трибуну 29 ноября 2012 года, когда шли дебаты о налоге на добавленную стоимость. Политик пояснил: ему важнее встречаться с избирателями.

«У нас много ораторов. За 25 лет много слов сказано с этой трибуны, и мы там, где мы есть...Я думаю, что это не особенно важно. У нас в Сейме очень хорошие ораторы, в том числе и в нашей фракции. Но я работаю с людьми. Я много езжу по Латгалии, регионам, где встречаюсь с ними, приемные часы у меня есть почти во всех городах. Я так работаю»,— указал Рубикс.

Политик не делал докладов и о законопроектах. Сам Рубикс пояснил, что Парламентская комиссия по иностранным делам, членом которой он является, редко предлагает поправки к законам. Обычно с подобными сообщениями выступает глава комиссии — Ояр Эрик Калниньш («Единство»).

Рубикс также входит в Комиссию по публичным тратам и ревизии, которая поправки тоже предлагает редко. Ее глава Андрис Берзиньш (Союз «зеленых» и крестьян) рассказал, что на заседаниях политик активен.

«Я могу сказать, что он работает», — указал Берзиньш.

Сам Рубикс признал, что не видит смысла в депутатских речах на пленарных заседаниях.

Рихард Эйгимс (Союз «зеленых» и крестьян) на парламентскую трибуну не поднимался уже три года. Политик указал, что участвует в дебатах, только когда важному для него вопросу не хватает поддержки — обычно она есть, и нет смысла кого-то убеждать. В последний раз Эйгимс выступал в ноябре 2013 года, когда решалась судьба бюджета следующего года.

В тот момент Союз «зеленых» и крестьян работал в оппозиции. Эйгимс просил выделить 70 тысяч евро депутатских квот Даугавпилсскому театру.

Политику отказали, но позже театр получил 30 тысяч евро.

Как и Рубикс, Эйгимс ни разу не представлял законопроект. Политик работает в Комиссии по госуправлению и самоуправлениям. Ее глава Сергей Долгополов («Согласие») указал, что при выборе докладчика учитывают желания депутатов. По его словам, Эйгимс — не очень активный член комиссии.

«Достаточно ли этого, или недостаточно, не моя задача оценивать.

Я не сказал бы, что он активно участвует в дискуссиях, но он нормальный член комиссии. Он посещает заседания комиссии», — отметил Долгополов.

LSM