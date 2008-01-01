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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам, но, желательно, мирный.

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Новости Общество | 24 декабря 2016 | 19:01

Поздравление с Новым годом от Генерального консульства Беларуси

D-fakti.lv

Уважаемые жители Латгалии и соотечественники! Примите наши самые теплые и сердечные поздравления с Новым 2017 годом!

Новый год – это особенный праздник, он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями, поэтому пускай все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем!

В Новом 2017 году желаем Вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.

С НОВЫМ ГОДОМ!!!
 

С глубоким уважением, Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов

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