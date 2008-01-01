Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 декабря
Католическое и протестанское Рождество
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Сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам, но, желательно, мирный.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 24 декабря 2016 | 19:01
Поздравление с Новым годом от Генерального консульства Беларуси
Уважаемые жители Латгалии и соотечественники! Примите наши самые теплые и сердечные поздравления с Новым 2017 годом!
Новый год – это особенный праздник, он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями, поэтому пускай все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем!
В Новом 2017 году желаем Вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
С глубоким уважением, Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов
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