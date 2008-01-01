Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 декабря

Католическое и протестанское Рождество

Именины:
Лариса, Стелла / Александр

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Сегодня вам, скорее всего, придется пойти на компромисс. Это все-таки лучше, чем вступать в откровенный конфликт. Тем более, что последнее вы всегда успеете сделать.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
Ночь
.. 2 C
Утро
1 .. 3 C
День
1 .. 3 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...

2. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

3. Кто поможет бездомному Антону? {2}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}


Новости В мире | 25 декабря 2016 | 13:12

В авиакатастрофе на Чёрном море погибли журналисты и оркестр Александрова

TASS

На борту направлявшегося в Сирию лайнера было 8 членов экипажа и 84 пассажира, включая журналистов и артистов Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Обломки самолета найдены, выживших обнаружить не удалось. Версия теракта пока не рассматривается.

Самолет летел в сирийский аэропорт Латакия, рядом с которым расположения российская авиабаза Хмеймим.

Среди находившегося на борту людей были 64 музыканта ансамбля имени Александрова, девять сотрудников СМИ, восемь членов экипажа и сопровождающие. Артисты ансамбля им. Александрова должны были поздравить военнослужащих российского контингента с Новым годом, а работники Первого канала, НТВ и канала Минобороны «Звезда» — освещать это мероприятие. На борту также находилась известный российско-американский врач и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза), следует из опубликованного Министерством обороны РФ списка членов экипажа и пассажиров. Нахождение Доктора Лизы на борту подтвердил и ее гуманитарно-благотворительный фонд «Справедливая помощь»: «Вечером 24 декабря 2016 года Исполнительный директор МОО «Справедливая помощь» Е.П.Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. МОО «Справедливая помощь» не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой».

Самолет рухнул в Черное море, примерно в 5 километрах от берега после взлета из аэропорта «Адлер». Там, пишет РБК, начавшийся в Москве рейс садился для дозаправки. Из «Адлера» борт поднялся в 5.20 по московскому времени. Согласно сообщению Минобороны РФ, с экранов радара самолет пропал на второй минуте полета.
РБК со ссылкой на Интерфакс приводит слова известного российского летчика-испытателя Магомеда Толбоева«Спастись в этой ситуации возможности нет. Получается гидроудар, самолет мгновенно разлетается на части».

Причиной катастрофы Ту-154 может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Госдумы Виктор Озеров: «Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело с формулировкой — «нарушение правил полетов, повлекшее тяжелые последствия».

В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить госкомиссию в связи с крушением самолёта Ту-154 в Сочи, гласит сообщение на сайте Кремля.

В результате поисковой операции к 12 часам по Москве (11.00 по Риге) удалось найти место падения обломков самолета (часть их лежит на дне на глубине 50-70 метров), а также тела пяти погибших и документы журналистов Первого канала, сообщает РБК. Поисковая операция продолжается.

В штате созданного в 1928 году Ансамбля им. Александрова сегодня в целом состоят 186 человек. В репертуаре знаменитого коллектива более 2000 произведений, в том числе авторские и народные песни и танцы, солдатские пляски. Осенью прошлого года ансамбль стал в Балтии эпицентром скандала, когда власти последовательно Литвы, Латвии и Эстонии отменили запланированные гастроли коллектива (до того выступившего в нескольких государствах Центральной Европы). Латвия тогда уведомила, что, поскольку Ансамбль официально является подразделением вооруженных сил РФ, для его прибытия необходимо согласие Минобороны. А это латвийское ведомство такого согласия не дало, сославшись на текущую международную обстановку и принятое ранее решение о прекращении оборонного сотрудничества с Россией.

LSM

Добавить комментарий

 