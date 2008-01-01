Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 декабря
Католическое и протестанское Рождество
Именины:
Лариса, Стелла / Александр
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня вам, скорее всего, придется пойти на компромисс. Это все-таки лучше, чем вступать в откровенный конфликт. Тем более, что последнее вы всегда успеете сделать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0446 ()
|GBP
|0.8528 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.0085 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...
2. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
3. Кто поможет бездомному Антону? {2}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
5. Автобусы и трамваи {142}
6. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 25 декабря 2016 | 13:12
В авиакатастрофе на Чёрном море погибли журналисты и оркестр Александрова
На борту направлявшегося в Сирию лайнера было 8 членов экипажа и 84 пассажира, включая журналистов и артистов Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Обломки самолета найдены, выживших обнаружить не удалось. Версия теракта пока не рассматривается.
Самолет летел в сирийский аэропорт Латакия, рядом с которым расположения российская авиабаза Хмеймим.
Среди находившегося на борту людей были 64 музыканта ансамбля имени Александрова, девять сотрудников СМИ, восемь членов экипажа и сопровождающие. Артисты ансамбля им. Александрова должны были поздравить военнослужащих российского контингента с Новым годом, а работники Первого канала, НТВ и канала Минобороны «Звезда» — освещать это мероприятие. На борту также находилась известный российско-американский врач и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза), следует из опубликованного Министерством обороны РФ списка членов экипажа и пассажиров. Нахождение Доктора Лизы на борту подтвердил и ее гуманитарно-благотворительный фонд «Справедливая помощь»: «Вечером 24 декабря 2016 года Исполнительный директор МОО «Справедливая помощь» Е.П.Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. МОО «Справедливая помощь» не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой».
Самолет рухнул в Черное море, примерно в 5 километрах от берега после взлета из аэропорта «Адлер». Там, пишет РБК, начавшийся в Москве рейс садился для дозаправки. Из «Адлера» борт поднялся в 5.20 по московскому времени. Согласно сообщению Минобороны РФ, с экранов радара самолет пропал на второй минуте полета.
РБК со ссылкой на Интерфакс приводит слова известного российского летчика-испытателя Магомеда Толбоева: «Спастись в этой ситуации возможности нет. Получается гидроудар, самолет мгновенно разлетается на части».
Причиной катастрофы Ту-154 может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Госдумы Виктор Озеров: «Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии».
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело с формулировкой — «нарушение правил полетов, повлекшее тяжелые последствия».
В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить госкомиссию в связи с крушением самолёта Ту-154 в Сочи, гласит сообщение на сайте Кремля.
В результате поисковой операции к 12 часам по Москве (11.00 по Риге) удалось найти место падения обломков самолета (часть их лежит на дне на глубине 50-70 метров), а также тела пяти погибших и документы журналистов Первого канала, сообщает РБК. Поисковая операция продолжается.
В штате созданного в 1928 году Ансамбля им. Александрова сегодня в целом состоят 186 человек. В репертуаре знаменитого коллектива более 2000 произведений, в том числе авторские и народные песни и танцы, солдатские пляски. Осенью прошлого года ансамбль стал в Балтии эпицентром скандала, когда власти последовательно Литвы, Латвии и Эстонии отменили запланированные гастроли коллектива (до того выступившего в нескольких государствах Центральной Европы). Латвия тогда уведомила, что, поскольку Ансамбль официально является подразделением вооруженных сил РФ, для его прибытия необходимо согласие Минобороны. А это латвийское ведомство такого согласия не дало, сославшись на текущую международную обстановку и принятое ранее решение о прекращении оборонного сотрудничества с Россией.
Добавить комментарий