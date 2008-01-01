В авиакатастрофе на Чёрном море погибли журналисты и оркестр Александрова

Новости В мире | 25 декабря 2016 | 13:12

TASS TASS

На борту направлявшегося в Сирию лайнера было 8 членов экипажа и 84 пассажира, включая журналистов и артистов Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Обломки самолета найдены, выживших обнаружить не удалось. Версия теракта пока не рассматривается.

Самолет летел в сирийский аэропорт Латакия, рядом с которым расположения российская авиабаза Хмеймим.

Среди находившегося на борту людей были 64 музыканта ансамбля имени Александрова, девять сотрудников СМИ, восемь членов экипажа и сопровождающие. Артисты ансамбля им. Александрова должны были поздравить военнослужащих российского контингента с Новым годом, а работники Первого канала, НТВ и канала Минобороны «Звезда» — освещать это мероприятие. На борту также находилась известный российско-американский врач и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза), следует из опубликованного Министерством обороны РФ списка членов экипажа и пассажиров. Нахождение Доктора Лизы на борту подтвердил и ее гуманитарно-благотворительный фонд «Справедливая помощь»: «Вечером 24 декабря 2016 года Исполнительный директор МОО «Справедливая помощь» Е.П.Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. МОО «Справедливая помощь» не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой».

Самолет рухнул в Черное море, примерно в 5 километрах от берега после взлета из аэропорта «Адлер». Там, пишет РБК, начавшийся в Москве рейс садился для дозаправки. Из «Адлера» борт поднялся в 5.20 по московскому времени. Согласно сообщению Минобороны РФ, с экранов радара самолет пропал на второй минуте полета.

РБК со ссылкой на Интерфакс приводит слова известного российского летчика-испытателя Магомеда Толбоева: «Спастись в этой ситуации возможности нет. Получается гидроудар, самолет мгновенно разлетается на части».

Причиной катастрофы Ту-154 может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Госдумы Виктор Озеров: «Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело с формулировкой — «нарушение правил полетов, повлекшее тяжелые последствия».

В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить госкомиссию в связи с крушением самолёта Ту-154 в Сочи, гласит сообщение на сайте Кремля.

В результате поисковой операции к 12 часам по Москве (11.00 по Риге) удалось найти место падения обломков самолета (часть их лежит на дне на глубине 50-70 метров), а также тела пяти погибших и документы журналистов Первого канала, сообщает РБК. Поисковая операция продолжается.

В штате созданного в 1928 году Ансамбля им. Александрова сегодня в целом состоят 186 человек. В репертуаре знаменитого коллектива более 2000 произведений, в том числе авторские и народные песни и танцы, солдатские пляски. Осенью прошлого года ансамбль стал в Балтии эпицентром скандала, когда власти последовательно Литвы, Латвии и Эстонии отменили запланированные гастроли коллектива (до того выступившего в нескольких государствах Центральной Европы). Латвия тогда уведомила, что, поскольку Ансамбль официально является подразделением вооруженных сил РФ, для его прибытия необходимо согласие Минобороны. А это латвийское ведомство такого согласия не дало, сославшись на текущую международную обстановку и принятое ранее решение о прекращении оборонного сотрудничества с Россией.

LSM