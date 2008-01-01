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Новости Культура | 25 декабря 2016 | 13:04

В Латгалии колядуют и волочат бревно

LRTV

В Латгалии праздничные традиции соблюдаются: колядовщики или же ķekatnieki ходят по домам Резекне с благословениями и пожеланиями счастья, достатка и успеха. В Виляны же обряд волочения бревна и прочие творческие действа направлены на очищение городка от негативной энергии, сообщат Latgales reģionālā televīzija.

Семья Тейцансов в Резекне ряженых в своем доме приняла уже несколько раз. Необычные — и шумливыегости несут веселье, удивляя и детей, и взрослых, втягивая и тех, и других в увлекательные «конкурсы».

«Ой, у нас большая беда. У меня с муженьком есть доченька. И вот ела она суп, ела, а потом положила ложку. И с того мига не двигается», — говорит Марта Тейцане. Она знает, как встречать колядовщиков. На сей раз среди пришедших находится и мужичок, который будит «заснувшую» дочку. Общими усилиями удается и подоить упрямую козу, и погадать на будущее, и поразгадывать загадки. И, разумеется, спеть и сплясать.

Зимние праздники в латышском фольклоре имеют особое значение. Это время предсказывать будущее, освобождаться от дурной энергии и просить достатка.

В Виляны горожане и гости города, зажегши огоньки на рождественской елке, оживили и древнюю традицию волочения бревна по всему городу. Ритуал символизирует освобождение от негативной энергии, которая позднее сжигается вместе с бревном.

Ряженые преображаются в самых разных персонажей — ведьм, цыган, зажиточных хозяев, животных, и даже в предметы и сверхестественных существ. Главное — чтобы человека было нельзя узнать. Однако колядки — не только веселье. Это и благословение дома, принимающего колядовщиков.

«Мы несем благословение, достаток, свет в это темное время. Мы несем то, что людям всего нужнеенемного веселья», — говорит колядовщика и руководитель фольклорной группы Vīteri Лейла Расима.

LSM.lv

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