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Новости Латвия | 23 декабря 2016 | 18:31

На выходных ожидаются дожди и порывистый ветер

Пресс-фото

По сообщению Global Forecast System, в рождественские праздники Латвия попадет под влияние Атлантического циклона, из-за чего ожидается теплая погода с осадками, а также резкое усиление ветра.

Утром 24 декабря, а также 26 и 27 декабря сила ветра будет достигать 20 метров в секунду, особенно сильный ветер ожидается в прибрежных районах Латвии.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются 25 декабря, температура воздуха в понедельник +5..+9 градусов. Немного прохладнее будет в субботу и воскресенье, когда столбики термометров опустятся до отметки 0..+5 градусов.

Синоптики прогнозируют похолодание после Рождества: после 26 декабря ожидается снег и мокрый снег.

delfi.lv

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