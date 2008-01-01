Жанна Гарбредере получила Приз года

Новости Латвия | 23 декабря 2016 | 17:25

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22 декабря на торжественном мероприятии минситр образования и науки Карлис Шадурскис вручил Благодарственные грамоты министерства профессионалам, которые своей каждодневной работой вносят значимый вклад в то, чтобы обеспечить людям с инвалидностью доступность образования, а также содействуют социальной интеграции.

За вклад в содействие доступности образования людям с инвалидностью Приз года министерства образования и науки вручен также руководитель клуба «Saulessvece» Краславского детского и юношеского центра интересов Жанна Гарбредере!

Как подчеркнули награжденные, человеческое «спасибо» часто творит чудеса – это подтверждение тому, что работа, которую ты делаешь, важна не только для конкретного человека, но и общества в целом. Все люди никогда не будут одинаковыми, у каждого свои возможности, умения и таланты, и многим необходима помощь, чтобы открыть их в себе и развить. Только совместными силами возможно обеспечить, чтобы наши дети, молодежь и каждый человек чувствовал себя нужным обществу.

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