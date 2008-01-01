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Новости Латвия | 23 декабря 2016 | 16:07

В Краславе открыт рынок домашних производителей «Jāņupīte».

kraslavasvestis.lv

С недавних пор в Краславе (ул.Базницас 1) открыт рынок домашних производителей «Jāņupīte». На рынке можно приобрести продукцию домашнего производства, изготовленную в Краславском крае: копченые мясные и рыбные изделия, сыры, хлеб, льняное и конопляное масло, мед, чаи, а также разнообразные кондитерские изделия.

Идея предложить краславчанам возможность приобрести домашние продукты в одном месте возникла у Лонии Яковелепроизводителя домашних кондитерских изделий.

Лония рассказывает: «Побывав в организованной Краславским туристическим центром поездке по Эстонии, я вернулась с идеей открыть у нас в Краславе место, где жители могли бы покупать местную продукцию. В Эстонии во всех магазинахбольших и маленькихна передних полках местные домашнего производства продукты, а уж затемпривозные. Приглашаем местных домашних производителей присоединиться к нам!»

В планах активистов в будущем расширить ассортимент предлагаемой продукции и в теплое время года использовать дворик возле здания для реализации выращенных местными садоводами овощей.

Домашний производитель копченостей Дина Скудра: «Мы приглашаем всех домашних производителей к сотрудничеству. Если у вас самих нет времени на реализацию своей продукции, то можно оставить ее здесь для продажи. Надеемся, краславчане оценят и поддержат нашу инициативу!».

Рынок расположен в здании, принадлежащем Краславскому католическому костелу, и домашние производители благодарны настоятелю прихода Эдуарду Воронецкому за поддержку.

В предпраздничные дни 23, 29 и 30 декабря рынок будет открыт с 9.00 до 16.00. В дальнейшем домашнюю продукцию можно будет приобрести по пятницам и субботам с 9.00 до 17.00.

kraslavasvestis.lv

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