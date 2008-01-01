Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 декабря
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Виктория, Балва / Ангелина, Виктория, Евгений
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Вы сегодня будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать, хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 23 декабря 2016 | 14:45
В Резекне пропала 82-летняя женщина
82-летняя Олимпиада Большакова, жительница Резекне, в среду, 21 декабря 2016 года около 19:00 вышла в магазин, который находится в районе улицы Букмуйжас и до сих пор назад не вернулась.
Последний раз ее видели в тот же день в 7 вечера на перекрестке улиц Тынянова и Варславана: шла, предположительно, в сторону Резекне.
Приметы пропавшей: Рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые. Носит удлиненную стрижку типа каре. Была одета в светло-коричневое пальто, в черные рейтузы, на ногах - черные туфли.
На голове повязана красная шаль. Периодически наблюдаются нарушения памяти, дезориентация в пространстве. Особое внимание просим обратить жителей Резекне!
Всех, кто видел пропавшую женщину или знает, где она может находиться, просим срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv - +371 22084084.
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