Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 декабря
Католическое и протестанское Рождество
Именины:
Адамс, Иева / Даниил, Емельян, Иван
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Сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность - вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 23 декабря 2016 | 13:44
В Латгалии пострадала маленькая девочка
22 декабря в Латгалии, двух летняя девочка получила ожоги обеих рук и грудной клетки, рассказала представительница Службы Неотложной медицинской помощи Инга Витола, сообщает LETA.
Ребёнок стоял рядом с взрослым, который лил в банку горячую воду и банка разбилась. Девочка доставлена в больницу.
D-fakti.lv
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