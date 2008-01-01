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Новости Происшествия | 23 декабря 2016 | 13:44

В Латгалии пострадала маленькая девочка

Scanpix.lv

22 декабря в Латгалии, двух летняя девочка получила ожоги обеих рук и грудной клетки, рассказала представительница Службы Неотложной медицинской помощи Инга Витола, сообщает LETA.

Ребёнок стоял рядом с взрослым, который лил в банку горячую воду и банка разбилась. Девочка доставлена в больницу.

D-fakti.lv

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