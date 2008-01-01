в Калниешской волости будет новый дом выходного дня

Новости Общество | 23 декабря 2016 | 13:21

Kraslavasvestis.lv Kraslavasvestis.lv

Для развития новых услуг в сфере предпринимательской деятельности с помощью софинансирования Европейского сельскохозяйственного фонда развития села (ЕСФРС) крестьянское хозяйство Калниешской волости «Лиелкалнини» запланировало построить дом выходного дня «Стирнкрасти».

В результате осуществления проекта будут предоставляться услуги аренды дома выходного дня для отдыхающих, для семинаров и для организации торжественных мероприятий. Дом будет находиться рядом с озером Стирну, поэтому также будет предоставлена возможность арендовать палаточные места на берегу озера.

В доме выходного дня будет три этажа. В рамках проекта будет построен первый этаж с банкетным залом, кухней и другими помещениями. На втором этаже будет две комнаты, холл, коридор, прихожая, санузел, а на мансардном этаже - три комнаты и другие помещения, которые будут оборудованы, когда первые два этажа станут доступны для посетителей.

Площадь застройки запланированного здания - 152 м2, общая площадь здания - 317,80 м2. Каркас здания будет построен из деревянных конструкций и натурального камня. В рамках проекта запланировано только строительство здания. Мебель и инвентарь будут куплены за средства хозяйства и личные средства.

Сейчас в хозяйстве задействован один работник, в свою очередь, после того, как будет построен дом выходного дня, появятся два рабочих места.

Общие расходы на проект - 148 582 EUR. Соотносимые затраты на проект - 64 617.66 EUR, публичное финансирование ЕСФРС - 45 232. 36 EUR.

Общество «Партнерство Краславского района» приглашает предпринимателей, у которых есть идеи, желание и возможности, включиться в развитие своей местной территории и формировать благоприятную среду для проживания, предпринимательской деятельности, развивать сельскую территорию, улучшать социальную ситуацию на селе, осуществлять свои цели, подавая проекты на конкурс «LEADER».

Следующий конкурс проектов будет объявлен с 16 января по 16 февраля 2017 года.

Программа «LEADER» в отличие от других программ ЕС дает возможность инициаторам проектов получить большую поддержку - от 70 до 90 процентов. Максимальная сумма соотносимых затрат на один проект - до 50 000 EUR, и до 70 000 EUR в том случае, если вложения в строительство составляют не менее 70% от суммы соотносимых затрат на проект.

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